Дебаркадер загорелся на Нижне-Волжской набережной ночью 18 июня Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Дебаркадер загорелся на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде в ночь на 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 02:21 – возгорание произошло в бытовке на дебаркадере. До прибытия пожарных помещение покинул один человек. Он не пострадал.

Пожар удалось локализовать в 02:40, а уже в 03:10 была объявлена ликвидация его последствий. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество в бытовке на общей площади 15 кв. метров.

В ликвидации пожара принимали участие 32 пожарных и семь единицы техники.

Дознавателю предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной произошедшего могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Сотрудники МЧС напоминают, что необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, ведь это залог вашего здоровья и хорошего настроения.