Инвестиции на миллиарды: Как прошел ПМЭФ для Нижегородской области

Форум прошел в Петербурге с 14 по 17 июня. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

На этой неделе в Санкт-Петербурге состоялся Петербургский международный экономический форум – одно из самых масштабных и значимых деловых событий года. Для Нижегородской области он стал очень успешным: в дни работы форума было подписано более 20 соглашений с инвесторами на сумму свыше 251 млрд рублей.

От беляны до IT-кампуса

Стенд Нижегородской области, представленный на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», находился рядом с павильонами Москвы и Санкт-Петербурга, что подчеркивало тесные экономические и туристические связи между городами.

Стенд Нижегородской области. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Акцент в презентации региона был сделан на сохранении исторического наследия. Главным объектом стенда стала беляна - судно, на котором сплавляли лес по Волге в XVIII — начале XX века.

- Нижегородская область – регион, который ценит прошлое и создает будущее. Мы уже не первый раз делаем на ПМЭФ акцент на сохранении исторического наследия, которым, безусловно, является беляна. Она олицетворяет лучшие качества нижегородцев – трудолюбие и предпринимательский дух, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Центральным объектом стенда стала беляна. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

На ПМЭФ-2023 нижегородская делегация представила множество проектов развития региона: IT-кампус, ледовый дворец, научно-технологический центр «Квантовая долина», ОЭЗ «Кулибин», технопарк среднего профессионального образования на базе «Нижполиграфа», кластер «Арзамас-Дивеево-Саров», новые станции метрополитена, реформу общественного транспорта, модернизацию электротранспорта и другие.

Соглашения

За четыре дня работы ПМЭФ-2023 губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и нижегородская делегация подписали 26 соглашений. Общая сумма привлекаемых инвестиций превысила 251 млрд рублей.

Соглашения касались самых разных сфер: химической, транспортной и логистической отрасли, туризма и сельского хозяйства. В частности, заключены соглашения об открытии в ОЭЗ «Кулибин» трех крупных производств на сумму 14 млрд рублей, расширении в ТОР «Володарск» импортозамещающего ткацко-отделочного производства, строительстве животноводческого комплекса на 2800 голов в Богородском районе, создании научно-производственного центра беспилотных авиационных систем в регионе и других проектов.

Глеб Никитин на ПМЭФ-2023. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

- Подписанные на ПМЭФ соглашения – это вполне конкретные проекты, которые я рассчитываю увидеть реализованными в самом ближайшем будущем, - подчеркнул Глеб Никитин. - Для нас очень ценно, что столько инвесторов готово заходить в Нижегородскую область и продолжать здесь реализацию своих проектов. Мы проводим большую работу для того, что быть комфортным для бизнеса регионом, и третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – показатель того, что эти усилия дают результат.

В тройке лидеров

В ходе ПМЭФ-2023 были подведены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). По итогам 2022 года Нижегородская область вошла в тройку лидеров, поднявшись с 70-го на третье место.

Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В состав рейтинга входят показатели по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка МСП.

Более 250 млрд рублей инвестиций принес ПМЭФ Нижегородской области. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

- Рейтинг состояния инвестклимата прозрачный, с абсолютно понятными алгоритмами. Он нацелен на максимальное взаимодействие с бизнесом, что позволяет из года в год делать регион комфортнее для инвесторов. Важно, что оцениваются не только статистические показатели области, но и реальное мнение предпринимателей, работающих на нашей территории», - отметил Глеб Никитин.