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Происшествия17 июня 2023 11:25

Один человек погиб и двое пострадали в столкновении легковушки с автобусом в Княгининском районе

ДТП произошло в ночь на 17 июня
Елизавета КОПЫЛОВА
Один человек погиб и двое пострадали в столкновении легковушки с автобусом в Княгининском районе

Один человек погиб и двое пострадали в столкновении легковушки с автобусом в Княгининском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Княгининском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла на 39 км автодороги Работки – Порецкое в Княгининском районе в 00:34 17 июня. На дороге столкнулся автобус с пассажирами и автомобиль ВАЗ 2115. Легковой автомобиль ехал в сторону города Княгинино, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

-В результате ДТП водитель ВАЗ 2115 погиб на месте до приезда скорой помощи. Пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести, – отметили в ГАИ.

По предварительной информации, водитель ВАЗ мог потерять управление на ремонтном участке дороги. Кроме того, на момент ДТП водитель ВАЗ был не пристегнут, а знакомые погибшего рассказали о том, что он мог быть пьяным за рулем. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

ДТППроисшествия: ДТП