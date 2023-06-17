Один человек погиб и двое пострадали в столкновении легковушки с автобусом в Княгининском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Княгининском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла на 39 км автодороги Работки – Порецкое в Княгининском районе в 00:34 17 июня. На дороге столкнулся автобус с пассажирами и автомобиль ВАЗ 2115. Легковой автомобиль ехал в сторону города Княгинино, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

-В результате ДТП водитель ВАЗ 2115 погиб на месте до приезда скорой помощи. Пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести, – отметили в ГАИ.

По предварительной информации, водитель ВАЗ мог потерять управление на ремонтном участке дороги. Кроме того, на момент ДТП водитель ВАЗ был не пристегнут, а знакомые погибшего рассказали о том, что он мог быть пьяным за рулем. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.