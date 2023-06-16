Парад планет смогут наблюдать нижегородцы в ночь на 17 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парад пяти планет смогут наблюдать жители Нижегородской области в ночь на 17 июня. Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в одну линию примерно за час до рассвета, пишет kp.ru.

Наблюдать это необычное и красивое явление можно будет около половины третьего ночи. Ярче всех будет сиять Юпитер – его можно будет увидеть на востоке ближе к горизонту, а вот Уран и Нептун получится разглядеть лишь в бинокль или телескоп.

Некоторые ученые полагают, что выстраивающиеся в одну линию планеты искажают гравитационное поле Земли, что провоцирует катаклизмы, техногенные аварии и погодные аномалии, а также негативно влияет на человека.

Напомним, в феврале 2023 года на небосводе в одну линию выстроились Луна, Юпитер и Венера. А 24 июня 2022 года нижегородцы могли наблюдать полный парад планет. Небесные тела выстроились у восточного горизонта так, как они реально расположены в солнечной системе. Следующий такой парад планет Вселенная покажет нам только в 2040 году.