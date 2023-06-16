В нижегородском лагере «Лазурный», где заболели дети, досрочно закрыли смену

Взяты смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В детском оздоровительном лагере «Лазурный», расположенном в Выксунском районе Нижегородской области, досрочно закрыли смену. Об этом 16 июня сообщили в Управлении регионального Роспотребнадзора.

- По факту возникновения инфекционной заболеваемости в лагере «Лазурный» главным государственным санитарным врачом по территории вынесено Постановление о введении ограничительных мероприятий в детском лагере «Лазурный» путем прекращения работы оздоровительной смены. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжаются, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что трое отдыхавших в этом лагере детей почувствовали себя плохо. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Представители регионального следственного комитета организовали проверку по факту случившегося. Также ситуацией заинтересовались представители региональной прокуратуры.

- Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - информирует пресс-служба ведомства.

Параллельно на месте происшествия продолжают работать эпидемиологи. Взяты смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов.

Еще один подобный случай произошел в детском оздоровительном лагере Арзамасского района и закончился трагически. Во время смены 13-летний мальчик почувствовал себя плохо. Через несколько дней он скончался в инфекционной больнице Нижнего Новгорода. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как уже стало известно, в «Золотом колосе» нашли стрептококк. Причина заболевания детей в выксунском оздоровительном лагере пока неизвестна.

- На данный момент в лагерях «Лазурный» и «Золотой колос» проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий: все дети и сотрудники лагерей обследованы врачами-специалистами, дети с признаками инфекционных заболеваний изолированы, в учреждениях проведены заключительные дезинфекции, отобраны пробы биологического материала от людей и пробы с объектов внешней среды. Проводятся исследования. Ситуация остается на контроле, - добавили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве отметили, что готовы проконсультировать родителей по вопросам защиты прав потребителей.