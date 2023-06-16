В детских лагерях Нижегородской области начались проверки после гибели 13-летнего подростка

Проверочные мероприятия не помешают работе детских лагерей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 16 июня в Нижегородской области проводится комплексная проверка организации работы детских оздоровительных лагерей. Информацией об этом в своем Телеграм-канале поделился глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов:

- Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проверим работу пищеблоков, условий доставки и хранения продукции, будет дана оценка в каком состоянии поддерживается порядок на территории детского учреждения, в помещениях и на спортивных площадках. Также будет проанализирован актуальный кадровый состав организаций - все необходимые специалисты должны работать в учреждении.

Напомним, на юге области участились инциденты, обличающие возможные недоработки в части обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей в оздоровительных лагерях. Так, 15 июня стало известно о трагедии в детском оздоровительном лагере «Золотой колос», расположенном в Арзамасском районе. Очевидцы сообщают, что во время смены 13-летнему мальчику поплохело — начало тошнить, поднялась температура. Ребенка доставили в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, где он впоследствии скончался. Другие отдыхавшие в «Золотом колосе» дети тоже почувствовали недомогание.

– Не могу сказать, что много человек тяжело заболело, известно только о погибшем мальчике, но есть и те, у кого просто повысилась температура, - рассказал собственный источник «Комсомолки» в лагере.

Пока неясно, от чего и при каких обстоятельствах умер ребенок — все это предстоит выяснить специалистам регионального следственного комитета. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». - В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут оценку качеству оказания медицинской помощи ребенку, а также своевременность его транспортировки в медицинское учреждение областного центра. В настоящее время следователями СК проводится комплекс мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - объяснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В тот же день, когда новость о смерти ребенка облетела соцсети, представители регионального Роспотребнадзора опубликовали информацию о том, что в лагере обнаружен стрептококк. Параллельно появилась новость об инциденте в детском оздоровительном лагере «Лазурный» Выксунского района. Там несколько детей также почувствовали себя плохо. В настоящее время эпидемиологи выясняют причины произошедшего. Количество заболевших не уточняется.

Пока эти два случая никак не связывают между собой. По словам главы региона Глеба Никитина, в этих двух лагерях зафиксированы признаки разных заболеваний.

Сейчас на местах работают наши медики. Дал поручение оперативно принять необходимые меры эпидемиологической безопасности во всех летних оздоровительных детских учреждениях, - добавил он.

Отмечается, что проверки никак не повлияют на работу детских лагерей. Летняя детская оздоровительная кампания продолжается в штатном режиме.

- Вопросы эпидемиологического благополучия и безопасности должны находиться в приоритете у учредителей и администрации. И мы будем держать ситуацию на жестком контроле, - заключил Давид Мелик Гусейнов.

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