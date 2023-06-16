Добро пожаловать на АПЗ!

Впервые в новой истории АО «АПЗ» вновь принятые работники прошли церемонию посвящения в приборостроители. В ряды заводчан их принимал лично генеральный директор Андрей Капустин.

Торжественное мероприятие прошло 9 июня в музее истории предприятия. Были приглашены 19 человек, трудоустроенных на завод в первую неделю июня на разные рабочие специальности – маляра, монтажника РЭАиП, слесаря-сборщика, испытателя, фрезеровщика, токаря, контролера и др.

С приветственным словом к новым работникам обратился генеральный директор Андрей Капустин:

– Для нас ценно то, что вы пришли именно на АПЗ. Это правильный выбор. У нас лучшее предприятие, и все семь с лишним тысяч человек, которые работают на заводе и в его дочерних организациях, знают это. За всю историю, начиная с 1957 года, здесь трудилось более 70 000 человек, и сегодня вы стали частью нашего коллектива. Пусть завод будет для вас родным домом. Успехов вам, удачи, и я надеюсь, что ваш выбор – на долгие годы.

Председатель профсоюзной организации Александр Тюрин в своем обращении отметил, что профсоюз и завод идут нога в ногу все 66 лет, и пожелал рабочим набираться опыта и достойно продолжать традиции дружного коллектива заводчан.

Участвовать во всех молодежных мероприятиях и проектах, быть активными, не бояться трудностей и идти вперед напутствовал новичков председатель Молодежного совета АПЗ, помощник генерального директора Артём Канашкин.

Среди тех, кто принял участие в первой церемонии посвящения в приборостроители, Лошкарёвы Ольга и Данила – мама и сын.

– Мы устроились с разницей в три дня, – рассказала Ольга. – Никогда не были связаны с производством, но наше решение прийти на завод совпало. Теперь на работу ходим вместе. Я в цех №42, где осваиваю профессию заливщика компаундами, Данила – в цех №56, он ученик слесаря механосборочных работ.

Валерия Насонова завершает обучение в АПК и вот уже несколько дней осваивает профессию контролера в цехе №41.

– Моя бабушка, Ольга Васильевна Насонова, проработала на заводе больше 30 лет, и, узнав о моем решении, сразу сказала: «Устраивайся! Хороший завод, перспективный!» И вот я здесь, – поделилась Валерия.

Евгений Калашников тоже без пяти минут выпускник АПК, а теперь еще и будущий испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов цеха №44:

– Работать на АПЗ – мое самостоятельное решение, потому что завод – это уверенность и стабильность. В цехе приятная атмосфера, люди общительные, условия хорошие.

Каждому получившему в этот день звание работника АПЗ Андрей Капустин вручил «Справочник приборостроителя» и корпоративный значок. Завершилось мероприятие экскурсией по музею истории АПЗ и просмотром видеоролика о заводе.

Посвящение в приборостроители будет проходить регулярно.

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина