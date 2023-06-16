Новая сила

Коллектив участка токарных станков с ПУ цеха №50 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» принял в свои ряды группу молодых рабочих. Большинство из ребят пришли учениками и сегодня успешно сдают на разряды.

Этот участок станков ТПК-125 – цехообразующий, именно с него началась история развития цеха №50. В прошлом году в связи с ростом объемов производства и планируемым переводом на другой режим работы встал вопрос увеличения численности участка. Сегодня она составляет сорок человек. Только за последние несколько месяцев сюда трудоустроилось 14 наладчиков станков и манипуляторов с ПУ, семеро из них – молодежь до 25 лет.

Двое ребят – Максим Крылов и Алексей Новиков – перешли из других цехов. Остальные – Евгений Скрыльников, Никита Царьков, Егор Дубовов, Михаил Степаненко и Данила Беляков – новички на заводе, хотя за это время уже успешно адаптировались.

О молодом пополнении и о том, как построена на участке работа с молодежью, рассказала старший мастер Елена Скворцова:

– Закрепляли за ребятами наставников – Олега Кочкина, Олега Боловленкова, Анатолия Сорокина. Самый опытный учитель у нас – Олег Николаевич Кочкин, на заводе он больше сорока лет трудится, ребятам все объясняет, начиная с азов: как затачивать инструмент, с чего начать обработку, как ведет себя заготовка при механообработке и т.д. Есть и молодые парни с опытом работы – Илья Платонов, Сергей Миронов, их тоже привлекаем к обучению.

Я как мастер с первых дней настраиваю ребят на диалог. Говорю им всегда: не стесняйтесь спрашивать! Даже если кажется, что вопрос незначительный, все равно лучше подойдите и спросите, потому что от этого зависит качество. К каждому требуется индивидуальный подход. Один разговорчивый, другой – молчаливый; один схватывает с лёту – другому надо все подробно объяснить; один к замечаниям относится без обид – другой будет сильно переживать. Нерадивых и лентяев видно сразу. Рада, что у нас таких нет. Все ребята ответственные, серьезные, работают с желанием, стараются.

Поговорили мы и с молодыми наладчиками.

– Я всегда мечтал работать на АПЗ и наконец осенью прошлого года устроился. Всем доволен! – рассказал Никита Царьков.

– Я пришел по совету брата Андрея Селяткина, он тоже наладчиком работает на нашем участке, – говорит Егор Дубовов. – Наставником у меня был Анатолий Сорокин, но и брат мне очень много помогал, объяснял разные тонкости.

– В августе будет год, как я пришел в цех, – рассказал Евгений Скрыльников. – Сначала был страх, волнение: все-таки на заводе дисциплина, пропускная система и т.д. На самом деле в этом ничего страшного нет – со временем привыкаешь, надо просто идти и работать.

– Коллектив здесь отличный, к любому можно подойти, спросить, все помогают, никто не отказывает, – подытожил Алексей Новиков.

В завершение спросила ребят: «Нравится работать на заводе?» И каждый уверенно ответил: «Да!»

Комментарий

Андрей Черницын, заместитель начальника цеха №50:

– Чтобы вырастить профессионального наладчика, надо минимум три года. Процесс этот методичный. Если мы видим, что у работника результат нарастает, брака нет, что он понимает свое дело, прирастает к своему рабочему месту, то начинаем доверять ему более ответственные детали. И он начинает осознавать, что важен для завода, что от него зависит результат всего предприятия, и идет на работу с желанием. Пока у нас есть опытные специалисты, мы стараемся максимально их задействовать в воспитании молодежи, потому что квалифицированные кадры сегодня взять негде, их можно только научить. Уверен, что за нашими молодыми ребятами – будущее цеха и завода.

Ирина Балагурова

Фото Екатерины Ядровой