За кадрами – в Княгинино

Соглашение о сотрудничестве АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» с ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (Княгининский университет) по подготовке и трудоустройству выпускников было подписано 8 июня в рамках рабочего визита делегации предприятия в вуз.

Для знакомства с учебным заведением от АПЗ отправились представители отдела главного конструктора, отдела кадров и отдела внешних связей и массовых коммуникаций во главе с директором по персоналу и общим вопросам – заместителем генерального директора Константином Аргентовым. График рабочей поездки был насыщенный: встреча с ректором Анатолием Шаминым, подробная презентация университета и его многочисленных образовательных программ, ознакомительная экскурсия по корпусам, а их в настоящее время восемь, встреча со студентами, в рамках которой был презентован Арзамасский приборостроительный завод и состоялось подписание исторического соглашения о сотрудничестве.

Соглашение подписано. Директор по персоналу и общим вопросам – заместитель генерального директора АПЗ Константин Аргентов и ректор ГБОУ ВО «НГИЭУ» Анатолий Шамин.

– Сегодня такое время, когда промышленные предприятия, и в первую очередь входящие в оборонно-промышленный комплекс, остро нуждаются в кадрах, в том числе и молодых, как инженерных специальностей с высшим образованием, так и рабочих профессий, – отметил Константин Аргентов. – Княгининский университет имеет хорошую базу подготовки специалистов. Мы с ректором уверены, что есть необходимость запускать совместные проекты, такие как прохождение практики студентов, открытие участка по сборке продукции АПЗ.

Княгининский университет – единственный региональный вуз Нижегородской области. Вот уже 20 лет готовит кадры по инженерно- экономическому профилю. На практике это многоуровневая система, начиная с дополнительного образования для детей с 6 лет и заканчивая докторантурой. В вузе обучается 5000 студентов, ежегодный выпуск – 1000 человек, из которых в среднем 80% остаются работать на предприятиях и в организациях области. У вуза ряд договоров с крупными региональными компаниями аграрного, автомобильного сектора, с филиалами РЖД, Ростелекома, Сбербанка и другими по целевой подготовке и дальнейшему трудоустройству выпускников.

В одной из лабораторий университета: заведующий кафедрой «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» Дмитрий Семенов, начальник КБ ОГК АПЗ Михаил Пителин и заместитель главного конструктора по научной работе АПЗ Сергей Дядин

– Участие реального сектора экономики в образовании я всегда считал важным и необходимым, – прокомментировал Алексей Шамин, директор Института информационных технологий и систем связи ГБОУ ВО «НГИЭУ». – Ребята со 2-3 курса должны приобщаться к своей будущей профессии. Не должно быть пропасти между обучением и реальным рабочим местом. Мы стараемся применять в обучении практико-ориентированные подходы, и наше сотрудничество с АПЗ эти моменты только усилит. Кстати, Арзамасский приборостроительный завод – первое предприятие ОПК, с которым мы заключили соглашение о сотрудничестве.

Делегация АПЗ оценила материально-техническую базу университета, аудитории и лаборатории которого оснащены по последнему слову техники, профессиональные компетенции преподавателей, средний возраст которых всего 39 лет. Впечатлил уровень подготовки студентов.

– Меня приятно удивило, что в таком маленьком городе реализуется на практике системный подход к образовательному процессу, научной работе. Нам показали многочисленные лаборатории, мы нашли немало точек соприкосновения, очень важных для нашего предприятия. Это касается специалистов по волоконно-оптическим приборам, связистов. При определенных мероприятиях взаимного характера они легко могут освоить изделия, которые проектирует и выпускает АПЗ, – сказал Сергей Дядин, заместитель главного конструктора по научной работе.

Первые 34 человека приедут на производственную практику уже 26 июня. Это студенты, получающие среднее профессиональное образование по направлению «Сети связи» и высшее – по направлению «Сети связи и системы телекоммуникаций». Завод предоставит молодым людям общежитие и обеспечит питанием. Практика продлится две недели.

Также в ходе визита достигнута договоренность руководства завода и вуза об организации на базе университета сборочного участка гражданской продукции АПЗ – рециркуляторов бактерицидных и электрических котлов.

– У нас есть все возможности, чтобы организовать сотрудничество вуза с заводом, чтобы вы, студенты, проходили практику на промышленном предприятии, а получив образование, имели возможность трудоустроиться. Самая главная наша задача – чтобы вы стали универсальными специалистами, в любых условиях были конкурентоспособными и могли найти себе применение, – обратился к студентам на встрече Анатолий Шамин, ректор ГБОУ ВО «НГИЭУ».

В завершение визита Константин Аргентов подарил ректору исторический экспонат – магнитофон «Легенда-404», которого не хватало в экспозиции вузовского музея связи.

Слово студентам

Максим Плотников, студент 1 курса Института ИТиСС Княгинининского университета (г.Соликамск, Пермский край):

– Самостоятельно нашел этот университет, мне очень понравилось его местонахождение вдали от города, что позволяет сосредоточиться на учебе. По поводу трудоустройства пока еще не задумывался, но мне очень понравилась презентация АПЗ, в дальнейшем я буду

рассматривать этот завод.

Дамир Цишба, студент 2 курса Института ИТиСС Княгининского университета (Абхазия):

– Я приехал из Абхазии, практику прохожу на родине, после окончания вуза вернусь домой и буду работать там. Но АПЗ заинтересовал, предприятие высокого уровня. Если бы планировал остаться в России, то рассматривал бы его как место будущей работы.

Людмила Фокеева

Фото Александра Барыкина, Рамиля Усманова