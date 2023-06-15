Завод «Красное Сормово» построит серию из 34 сухогрузов по заказу ГТЛК. Фото: Красное Сормово

Завод «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде получил крупный заказ на строительство серии сухогрузов для АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Контракт был подписан в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Менее чем за четыре года будет построено 34 сухогруза проекта RSD59 - это самая большая серия за всю историю работы Объединенной судостроительной корпорации, в которую входит завод «Красное Сормово». Контракт предполагает строительство тремя партиями: 10 судов будут переданы заказчику до конца 2024 года, 12 судов – до конца сентября 2025 года, еще 12 судов – до конца января 2027 года. Одно судно строится за рекордные 5,5 месяца!

- Эти 34 сухогруза призваны качественно обновить численность флота и увеличить объемы грузовых перевозок морскими и внутренними водными путями. Также при проектировании данных судов максимально будут использоваться отечественное судовое оборудование и комплектующие, - отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. За эти дни нижегородская делегация планирует подписать более 20 соглашений.