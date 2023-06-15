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Экономика15 июня 2023 10:39

Завод «Красное Сормово» построит серию из 34 сухогрузов по заказу ГТЛК

Контракт был подписан на Петербургском международном экономическом форуме
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Завод «Красное Сормово» построит серию из 34 сухогрузов по заказу ГТЛК. Фото: Красное Сормово

Завод «Красное Сормово» построит серию из 34 сухогрузов по заказу ГТЛК. Фото: Красное Сормово

Завод «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде получил крупный заказ на строительство серии сухогрузов для АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Контракт был подписан в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Менее чем за четыре года будет построено 34 сухогруза проекта RSD59 - это самая большая серия за всю историю работы Объединенной судостроительной корпорации, в которую входит завод «Красное Сормово». Контракт предполагает строительство тремя партиями: 10 судов будут переданы заказчику до конца 2024 года, 12 судов – до конца сентября 2025 года, еще 12 судов – до конца января 2027 года. Одно судно строится за рекордные 5,5 месяца!

- Эти 34 сухогруза призваны качественно обновить численность флота и увеличить объемы грузовых перевозок морскими и внутренними водными путями. Также при проектировании данных судов максимально будут использоваться отечественное судовое оборудование и комплектующие, - отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. За эти дни нижегородская делегация планирует подписать более 20 соглашений.

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