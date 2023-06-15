Семь озер в Нижнем Новгороде признаны опасными для купания. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде начался купальный сезон. Кто-то уже успел искупаться до похолодания, а кому-то еще предстоит открыть для себя пляжный отдых. Судя по прогнозу, в ближайшие дни погода будет располагать к этому. Однако не во всех озерах Нижнего Новгорода можно купаться: Роспотребнадзор назвал семь водоемов, в которые опасно заходить.

15 июня специалисты провели очередные исследования воды и прибрежного песка в нижегородских зонах рекреации – пробы проверяли на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям. В результате оказалось, что купаться опасно для здоровья на нескольких пляжах в четырех районах Нижнего Новгорода: Канавинском, Сормовском, Ленинском и Автозаводском районах.

- Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, - напомнили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, этим летом в Нижнем Новгороде действует 15 муниципальных пляжей и пять зон отдыха. Полный список пляжей опубликован здесь.

КОНКРЕТНО

Где не рекомендуется купаться в Нижнем Новгороде (данные на 15 июня)

Канавинский район - озеро Сортировочное, озеро Больничное;

Сормовский район - озера Лунское и Пестичное, озеро Светлоярское.

Автозаводский район - озеро ПКиО 2 очереди, пр. Молодежный;

Ленинский район - озеро Силикатное, пр. Ленина, 23.