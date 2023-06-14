Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде. Фото: паблик Вк "Нижний Новгород без цензуры"

В Нижнем Новгороде маршрутка столкнулась с легковушкой, пострадали пять человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

ДТП произошло днем 14 июня на Московском шоссе – между остановками «Металлургическая» и «Актюбинская». Там маршрутка №45 с пассажирами столкнулась с легковушкой. В результате пострадали пять человек.

- На месте работали три бригады скорой медицинской помощи и нижегородского центра медицины катастроф. Трем пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, пассажиры в госпитализации не нуждались. Еще двух пострадавших доставили в больницу № 13, - рассказал глава минздрава.

Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.