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Происшествия14 июня 2023 5:51

Два дома, три сарая и две бани сгорели в частном секторе Нижнего Новгорода 14 июня

Два человека спаслись, а один не смог выбраться из огненной ловушки
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Несколько построек сгорели ранним утром на улице Архимеда.

Несколько построек сгорели ранним утром на улице Архимеда.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар тушили утром 14 июня в частном секторе недалеко от парка им. 1 Мая в Нижнем Новгороде. Там ранним утром загорелось сразу несколько построек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре на улице Архимеда поступило около пяти утра. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, сгорели один нежилой дом, три хозяйственные постройки, две бани и один двухквартирный дом, - рассказали в ведомстве.

Некоторые постройки сгорели дотла.

Некоторые постройки сгорели дотла.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Два человека сумели спастись, еще один не смог выбраться из огненной ловушки и погиб. Сейчас на месте ЧП работают 55 пожарных и 16 единиц техники. В 7.39 объявлена ликвидация пожара. Причина возгорания устанавливается.

Один человек погиб, двое спаслись.

Один человек погиб, двое спаслись.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, накануне заброшенное здание горело в Выксе на площади 600 квадратных метров.

ЧППроисшествия: ЧП