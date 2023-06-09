63 тысячи нижегородцев передали свои предложения социальным участковым с момента старта проекта в регионе

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С момента запуска проекта «Социальный участковый» в Нижегородской области 63 тысячи жителей уже передали свои предложения по актуальным для них вопросам. Проект стартовал в марте этого года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и охватывает Нижний Новгород, Арзамас, Богородск, Дзержинск и Кстово.

«Главное на старте проекта – это формирование пространства доверия между социальными участковыми и жителями. Здорово, что люди не только обозначают проблемы, но и предлагают пути их решения. Социальный участковый поможет донести эту позицию до органов власти, проконтролировать принятие решения и его реализацию. От небольших положительных изменений зависит общее благополучие наших сел и деревень», - отметил Глеб Никитин.

На данный момент социальные участковые уже завершили первичные обходы закрепленных за ними территорий. Сейчас проводится анализ собранной информации. Обобщенные материалы будут переданы в органы власти, ответственные за принятие конкретных решений.

«Первый этап знакомства с участковыми, на мой взгляд, прошел успешно. Сейчас социальные участковые начинают второй обход. Будет продолжен сбор обращений», - отметил руководитель проекта «Социальный участковый» и Дома народного единства Роман Кошелев.

Роман Кошелев напомнил, что информационный центр проекта «Социальный участковый» работает без выходных. Ежедневно операторы call-центра принимают около ста звонков. Нижегородцы, в частности, рассказывают о проблемах с управляющими компаниями, просят помочь в том или ином вопросе.

Социальные участковые активно включились в работы по проектам, предполагающим прямое участие жителей в принятии решений. Так, в Канавинском районе социальные участковые в качестве волонтеров помогли жителям принять участие в голосовании за объекты, которые планируется благоустроить в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В частности, по итогам голосования планируется дальнейшее благоустройства сквера по улице Марата, где горожане смогут отдыхать и любоваться видами Оки.

«Часть территории уже благоустроили, чему люди очень рады. Социальные участковые также показали нам, как принять участие в голосовании», - рассказывает жительница Канавинского района Наталья Евсеева.

Голосование за новые объекты благоустройства проходит ежегодно по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту «Жилье и городская среда». Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».