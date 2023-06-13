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Общество13 июня 2023 9:00

100-метровый флаг России, концерт Пелагеи и танцы на Покровке: как отметили День России-2023 в Нижнем Новгороде

Опубликованы фотографии празднования Дня России-2023 в Нижнем Новгороде
Мария СОРОКИНА
День России в Нижнем Новгороде отметили с размахом.

День России в Нижнем Новгороде отметили с размахом.

Фото: Мария СОРОКИНА

12 июня в Нижнем Новгороде весело и с размахом отметили День России. Так, утром состоялся автопробег «Вперед, Россия», собравший более 200 участников. Основная часть праздника проходила на главной городской площади. В полдень для нижегородцев и гостей города выступил Нижегородский русский народный оркестр имени В. Кузнецова.

Участники Нижегородского русского народного оркестра имени В. Кузнецова исполняют патриотические песни.

Участники Нижегородского русского народного оркестра имени В. Кузнецова исполняют патриотические песни.

Фото: Мария СОРОКИНА

Присутствующие подпевали патриотическим композициям и аплодировали сменяющим друг друга вокалистам.

Нижегородцам и туристам понравилась концертная программа.

Нижегородцам и туристам понравилась концертная программа.

Фото: Мария СОРОКИНА

Через час после начала праздничной программы на главной сцене вручали паспорта юным нижегородцам — победителям различных конкурсов и олимпиад, участникам детско-юношеских общественных движений.

Параллельно неподалеку стартовал масштабный фестиваль граффити. Художники старались изобразить то, как они видят День России. Например, Себастьян Перейро подготовил древнерусский узор в бело-голубых тонах.

Участники фестиваля граффити изобразили День России.

Участники фестиваля граффити изобразили День России.

Фото: Мария СОРОКИНА

Тем, кто уже успел проголодаться, предлагали попробовать национальные блюда. Так, таджикский плов накладывали из огромного казана, установленного перед торговой лавкой.

Плов накладывали прямо из казана.

Плов накладывали прямо из казана.

Фото: Мария СОРОКИНА

Рядом располагались лавки с консервированной бобрятиной, чак-чаками, хумусом, северными пирогами с морошкой и другими вкусностями. В торговых рядах напротив обнаружились игрушки ручной работы, созданные крымскими мастерами, украшения для интерьера, ароматические свечи, бижутерия — все то, что можно приобрести на память или в подарок родным.

В два часа дня рядом с Дмитриевской башней стартовал мастер-класс «Волжская калья из пяти видов рыб с раками». По его завершении присутствующие попробовали тот самый старинный рыбный суп, который стал прообразом современного рассольника.

Состоялся мастер-класс по приготовлению волжской кальи.

Состоялся мастер-класс по приготовлению волжской кальи.

Фото: Мария СОРОКИНА

Тем временем на Покровке начал работу творческий бульвар «Многонациональная Россия». На четырех его станциях участникам предлагали порисовать, сыграть в дженгу, поучиться танцам и посмотреть представление театра кукол.

Нижегородцев учили зажигательным танцам прямо перед ДК имени Свердлова.

Нижегородцев учили зажигательным танцам прямо перед ДК имени Свердлова.

Фото: Мария СОРОКИНА

Выступление театра кукол "Мабу".

Выступление театра кукол "Мабу".

Фото: Мария СОРОКИНА

Атмосферу праздника дополняли аниматоры, одетые в костюмы различных эпох. Викторианская барышня, Петр I, Карлсон, Чарли Чаплин — фотографироваться можно было со всеми.

Девушка-аниматор ищет желающих сфотографироваться.

Девушка-аниматор ищет желающих сфотографироваться.

Фото: Мария СОРОКИНА

Аниматоры на крыльце Госбанка.

Аниматоры на крыльце Госбанка.

Фото: Мария СОРОКИНА

Аниматор в костюме Чарли Чаплина поздравляет всех с Днем России.

Аниматор в костюме Чарли Чаплина поздравляет всех с Днем России.

Фото: Мария СОРОКИНА

В 17:00 от стадиона «Динамо» стартовал «Парад национальностей». Представители 78 регионов, облаченные в национальные костюмы, пронесли по улице 100-метровый российский флаг и развернули его на площади Минина и Пожарского.

На Большой Покровской состоялся парад национальностей.

На Большой Покровской состоялся парад национальностей.

Фото: Мария СОРОКИНА

Как рассказал руководитель корейской культурной автономии Нижнего Новгорода Алексей Мун, похожие парады национальностей в нашем городе уже были, но столь масштабное проводится впервые.

- Очень важно проводить такие мероприятия. Тем самым мы можем показать, что Россия — многонациональная страна. Несмотря на то, что у наших семей разные истории и происхождение, все мы проживаем на территории России и очень благодарны ей, - заметил он.

Председатель азербайджанской общины Нижнего Новгорода Расим Эльчин-Оглы Кулиев, в свою очередь, заметил, что праздник важен для азербайджанцев, которые чтят свою культуру и традиции, оставаясь при этом нижегородцами и россиянами.

- С давних времен наши купцы ходили по Каспию и Волге и вели торговлю с нижегородскими купцами, устанавливали контакты между нашими народами. Этот праздник еще раз подчеркивает наше единство. Россия является многонациональной и многоэтнической страной, а русский народ объединил все эти народы, - добавил он.

Участники парада национальностей делают совместные фото.

Участники парада национальностей делают совместные фото.

Фото: Мария СОРОКИНА

В вечернее время состоялись выступления кавер-групп и творческих коллективов из разных регионов страны, а ближе к закату свои концертные программы представили Дмитрий Певцов и Пелагея.

Праздничная программа завершилась визуальным шоу на стенах Нижегородского кремля. Световую инсталляцию не отключали до рассвета.

Визуальное шоу на стенах Нижегородского кремля. Фото: Тг-канал губернатора Глеба Никитина.

Визуальное шоу на стенах Нижегородского кремля. Фото: Тг-канал губернатора Глеба Никитина.

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