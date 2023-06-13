100-метровый флаг России, концерт Пелагеи и танцы на Покровке: как отметили День России-2023 в Нижнем Новгороде

День России в Нижнем Новгороде отметили с размахом. Фото: Мария СОРОКИНА

12 июня в Нижнем Новгороде весело и с размахом отметили День России. Так, утром состоялся автопробег «Вперед, Россия», собравший более 200 участников. Основная часть праздника проходила на главной городской площади. В полдень для нижегородцев и гостей города выступил Нижегородский русский народный оркестр имени В. Кузнецова.

Участники Нижегородского русского народного оркестра имени В. Кузнецова исполняют патриотические песни. Фото: Мария СОРОКИНА

Присутствующие подпевали патриотическим композициям и аплодировали сменяющим друг друга вокалистам.

Нижегородцам и туристам понравилась концертная программа. Фото: Мария СОРОКИНА

Через час после начала праздничной программы на главной сцене вручали паспорта юным нижегородцам — победителям различных конкурсов и олимпиад, участникам детско-юношеских общественных движений.

Параллельно неподалеку стартовал масштабный фестиваль граффити. Художники старались изобразить то, как они видят День России. Например, Себастьян Перейро подготовил древнерусский узор в бело-голубых тонах.

Участники фестиваля граффити изобразили День России. Фото: Мария СОРОКИНА

Тем, кто уже успел проголодаться, предлагали попробовать национальные блюда. Так, таджикский плов накладывали из огромного казана, установленного перед торговой лавкой.

Плов накладывали прямо из казана. Фото: Мария СОРОКИНА

Рядом располагались лавки с консервированной бобрятиной, чак-чаками, хумусом, северными пирогами с морошкой и другими вкусностями. В торговых рядах напротив обнаружились игрушки ручной работы, созданные крымскими мастерами, украшения для интерьера, ароматические свечи, бижутерия — все то, что можно приобрести на память или в подарок родным.

В два часа дня рядом с Дмитриевской башней стартовал мастер-класс «Волжская калья из пяти видов рыб с раками». По его завершении присутствующие попробовали тот самый старинный рыбный суп, который стал прообразом современного рассольника.

Состоялся мастер-класс по приготовлению волжской кальи. Фото: Мария СОРОКИНА

Тем временем на Покровке начал работу творческий бульвар «Многонациональная Россия». На четырех его станциях участникам предлагали порисовать, сыграть в дженгу, поучиться танцам и посмотреть представление театра кукол.

Нижегородцев учили зажигательным танцам прямо перед ДК имени Свердлова. Фото: Мария СОРОКИНА

Выступление театра кукол "Мабу". Фото: Мария СОРОКИНА

Атмосферу праздника дополняли аниматоры, одетые в костюмы различных эпох. Викторианская барышня, Петр I, Карлсон, Чарли Чаплин — фотографироваться можно было со всеми.

Девушка-аниматор ищет желающих сфотографироваться. Фото: Мария СОРОКИНА

Аниматоры на крыльце Госбанка. Фото: Мария СОРОКИНА

Аниматор в костюме Чарли Чаплина поздравляет всех с Днем России. Фото: Мария СОРОКИНА

В 17:00 от стадиона «Динамо» стартовал «Парад национальностей». Представители 78 регионов, облаченные в национальные костюмы, пронесли по улице 100-метровый российский флаг и развернули его на площади Минина и Пожарского.

На Большой Покровской состоялся парад национальностей. Фото: Мария СОРОКИНА

Как рассказал руководитель корейской культурной автономии Нижнего Новгорода Алексей Мун, похожие парады национальностей в нашем городе уже были, но столь масштабное проводится впервые.

- Очень важно проводить такие мероприятия. Тем самым мы можем показать, что Россия — многонациональная страна. Несмотря на то, что у наших семей разные истории и происхождение, все мы проживаем на территории России и очень благодарны ей, - заметил он.

Председатель азербайджанской общины Нижнего Новгорода Расим Эльчин-Оглы Кулиев, в свою очередь, заметил, что праздник важен для азербайджанцев, которые чтят свою культуру и традиции, оставаясь при этом нижегородцами и россиянами.

- С давних времен наши купцы ходили по Каспию и Волге и вели торговлю с нижегородскими купцами, устанавливали контакты между нашими народами. Этот праздник еще раз подчеркивает наше единство. Россия является многонациональной и многоэтнической страной, а русский народ объединил все эти народы, - добавил он.

Участники парада национальностей делают совместные фото. Фото: Мария СОРОКИНА

В вечернее время состоялись выступления кавер-групп и творческих коллективов из разных регионов страны, а ближе к закату свои концертные программы представили Дмитрий Певцов и Пелагея.

Праздничная программа завершилась визуальным шоу на стенах Нижегородского кремля. Световую инсталляцию не отключали до рассвета.