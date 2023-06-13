Полицейские раскрыли кражу 131 посылки из пункта выдачи онлайн-заказов в Нижнем Новгороде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские раскрыли кражу 131 посылки из пункта выдачи онлайн-заказов на улице Усилова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, ночью 28 мая двое незнакомцев – молодой человек и девушка подошли к пункту выдачи. Молодой человек выбил нижнюю часть пластиковой двери и проник в помещение. Он вытащил посылки, которые предназначались клиентам маркетплейса. Материальный ущерб составил более 105 тысячи рублей.

В МВД завели уголовное дело по статье «кража».

В результате проведенных расследований, сотрудники 12 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области установили, что к преступлению причастна 32-летняя девушка, которая проживает по-соседству с пунктом выдачи. Мужчина трижды за ночь посетил пункт выдачи, чтоб вынести посылки в мешках к своему дому. Молодой человек со своей спутницей были задержаны.

Часть похищенного имущества несла девушка в пакетах, оставшуюся часть обнаружили в доме молодого человека и в кладовке, находящейся в подъезде дома, где проживал злоумышленник.

На время предварительного расследования подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Причастность знакомой подозреваемого к произошедшему полицейские также устанавливают.