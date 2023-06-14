«Были тощие и ни на шаг не отходили»: Трех собак с будками бросили умирать в лесу на окраине Нижнего Новгорода

Собак отловили для стерилизации. Фото: Юлия Перцева.

Жестоким образом хозяева попытались избавиться от ставших ненужными животных в Нижнем Новгороде – трёх рыжих дворняг вместе с будками вывезли в лес недалеко от поселка Березовая пойма и оставили там умирать. Лай собак в ночи местные услышали ещё в начале июня и тут же отправились проверять, в чём дело.

– Собаки были тощие и ни на шаг не отходили от своих будок. Мы их покормили и тут же стали звонить в «Зоозащиту», просили хотя бы простерилизовать найдёнышей, потому что среди них две суки и один кобель, – рассказала «Комсомолке» нижегородка Юлия Перцева. – Их жалко ужасно, бросили в лесу, вдалеке от людей и посёлка. Что было бы, если бы мы на них не наткнулись?

Местные кормили собак. Фото: Юлия Перцева.

Собак неизвестные оставили в пролеске между садами «Березка» и «Колос», где добывать еду и воду невозможно. Да и сами голодные животные никуда не стремились, они днями напролёт преданно сидели у будок и ожидали, когда же хозяева за ними вернуться.

– Мы собрали денег и купили корм, мяса. Кто, что мог, то и принёс. Собаки сами по себе контактные, в руки даются, – поделилась местная жительница. – Одну я даже вычёсывала. Вторая поменьше немного, она вроде подходила, но так осторожно. Я её тоже планировала вычесать, но не успела. Собаки адекватные, их можно пощупать, потискать, погладить. Они облизывают и радуются. Даже лапу дают, то есть видно, что они были в тесном контакте с людьми. Как вот их можно было так предать? Их просто взяли и выкинули, вот так безответственно поступили.

Брошенных собак оказалось три. Фото: Юлия Перцева.

Будки у дворняжек тоже оказались не простые, а хорошо сколоченные, утеплённые и с множеством подушек внутри. Если не это признак того, что у дворняжек был хозяин, то тогда об этом говорят их ошейники.

К сожалению, в Березовой пойме случай с выброшенными собаками не единичный. Здесь постоянно выкидывают щенков, но с ними жителям проще – их они с легкостью пристраивают, а вот что делать с взрослыми собаками, признаются, не знают.

– Они подойдут в частный дом, нужно спасать, в лесу они не выживут. Пока мы их покормим, а зимой кормить будет некому, – говорит Юлия Перцева. – У нас тут дачники очень боятся собак, потому что в прошлом году местные бродячие собаки у всех передушили гусей и кур. Вот переживают, что к зиме эти тоже будут лазить. Для нас это происшествие, конечно.

Собак обнаружили в начале июня. Фото: Юлия Перцева.

С местными жителями на связь также выходили волонтёры. Они посоветовали не обращаться в «Зоозащиту», так как животных там отлавливают не с помощью петли, а наркоза.

– Сказали, что кобель старый, он может такую дозу и не пережить, – пояснила нижегородка.

В понедельник, 12 июня, собак у будок местные уже не обнаружили и предположили, что животных всё же отловили для стерилизации. Однако оповещать жителей никто не стал, им никто не звонил и не предупреждал.

– 9 июня заявка на отлов безнадзорных собак принята в работу, по условиям заключенного контракта выезд бригады ловцов будет произведен не позднее 7 дней с момента получения заявки, – сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

На сайте службы по отлову бродячих животных «Отлов НН» уже появилась информация о том, что три рыжих хвостика, брошенных в Берёзовой пойме, сейчас находятся у них.

Вероятно, что после того как хвостатых стерилизуют и вакцинируют, их вернут в место прежнего обитания, а значит привезут прямиком в лес. Однако жители посёлка не намерены оставлять собак в беде и всеми силами будут искать им новый дом.