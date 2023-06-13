Молния ударила в дерево: Более 10 гектаров заповедного леса горит в Нижегородской области

Площадь пожара составляет свыше 10 га. Фото: заповедник "Керженский".

Масштабный лесной пожар произошел на территории Керженского заповедника в Нижегородской области. По оперативной информации, полученной корреспондентом «КП-Нижний Новгород» в руководстве заповедника, горит порядка 10,5 гектаров лесной территории.

- В понедельник, 12 июня, по камере видеонаблюдения диспетчер обнаружил возгорание. Дым поднимался над территорией заповедника. Выехали на место, начали тушить. Запросили помощь регионального Минлесхоза и МЧС. Помощь была оперативно предоставлена. Тушили вчера весь день. В 19:50 пожар был локализован, опахан и дальше не распространялся. Горело уже внутри опаханного очага, - рассказал «Комсомолке» замдиректора по охране заповедника Михаил Языков.

Диспетчер заметил дым по камере видеонаблюдения. Фото: заповедник "Керженский".

К тушению пламени были привлечены 3 автоцистерны, 2 бульдозера и 17 пожарных. 13 июня на помощь также прибыли сотрудники регионального Управления ГО и ЧС.

К сожалению, пожар был обнаружен не сразу, а спустя несколько дней после его появления. Именно поэтому он и обрел такие масштабы. Считается, что причиной возгорания стал разряд молнии, так как территория Керженского заповедника является режимным объектом. Там невозможно незаметно прогуляться пешком, и уж тем более проехаться на автомобиле.

- По нашим наблюдениям, это обычное дело когда пожар, возникший от грозового разряда, несколько дней «сидит» и не раздувается. Нужно от 2 до 5 дней чтобы после дождя высохла лесная подстилка. Все это время его невозможно обнаружить ни со спутника, ни с самолета, ни с квадрокоптера. Мы предполагаем, что возгорание произошло во время пятничной грозы, а дым начал подниматься над лесом вчера утром, - объяснил он.

Важный момент: горит та часть заповедника, которая пострадала от пожаров 2010 года. С одной стороны, заповедник отделался минимальными потерями — выгорели погибшие деревья, валежник, а также подрост молодых березок и осинок, который формируется за 2-3 года. С другой стороны, места не очень удобные, а по сухим деревьям огонь распространяется стремительно.

Пострадал подрост березок и осинок. Фото: заповедник "Керженский".

- Леса там практически нет. Сгоревшие и погибшие насаждения упали и высохли. Сложность пожара в том, что он довольно труднодоступный. Есть и болота, и низинки, и возвышенности. Очень много валежника, который образовался с 2010 года, поэтому так быстро потушить не удалось. Нужно было время, чтобы пробить дорогу к месту пожара, чтобы машины и трактора могли подъехать. Они его быстренько в кольцо взяли и опахали. Далее производится ликвидация очагов горения внутри опаханного участка пожара, а это не быстрый процесс, - подчеркнул собеседник.

Горят в основном сухие деревья. Фото: заповедник "Керженский".

В настоящее время очаг пожара продолжают заливать водой из автоцистерн и ранцевых огнетушителей. По прогнозам, пожар будет ликвидирован вечером 13 июня. Работы по его тушению не прекращаются ни на минуту.

- Если бы мы ничего не делали, могла сложиться ситуация, при которой пожар бы разошелся по значительной части ранее сгоревшего участка. Тогда он представлял бы угрозу в части задымления и вообще мог дойти до населенного пункта, - резюмировал Михаил Языков.

По состоянию на 17:33 пожар потушен.

Напомним, что в 2022 году масштабный лесной пожар был зафиксирован в Марий Эл и в границах Нижегородской области.

Из-за этого пожара в Воротынском районе был введен местный режим ЧС. На следующий день режим чрезвычайной ситуации был введен уже на региональном уровне.