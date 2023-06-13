100-метровый флаг России развернули в центре Нижнего Новгорода 12 июня

100-метровый флаг пронесли по центру Нижнего Новгорода. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

100-метровый флаг России развернули на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде в День России 12 июня. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом межнациональном параде приняли участие свыше 1000 человек из 78 российских регионов.

- Судьбы Нижнего Новгорода и России неразделимы. Здесь ощущается душа страны, а нижегородцы являются достойными наследниками великого Минина. Огромный флаг России в сердце Нижнего дал нам возможность показать то, как тысячи людей ощущают сопричастность к истории страны и ее будущему. Наш регион всегда умел объединять. Так было и сегодня, - сказал глава региона Глеб Никитин.

В шествии приняли участие представители 78 регионов. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Представители различных этносов пронесли триколор до площади Минина и Пожарского. Помимо флага России они несли флаги своих республик, краев и областей. Многие были облачены в национальные костюмы. В пути они пели песни, играли на народных инструментах. Возглавлял колонну военный оркестр штаба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

В шествии также приняли участие волонтеры Победы, волонтеры 800 и активисты регионального отделения Российского движения детей и молодежи.

- Невероятно масштабно и ярко пронесли сегодня стометровый флаг Российской Федерации! Поддержка жителей и гостей нашего города неоценима - на протяжении всего пути участники скандировали: «Россия!» Получился настоящий, объединяющий праздник» - поделилась впечатлениями руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Флаг развернули на площади Минина и Пожарского. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Огромный флаг России развернули на главной городской площади. Затем участники парада вместе исполнили песню «Россия — это мы». По завершении мероприятия представители различных культур поздравили друг друга с праздником и сделали памятные фото.