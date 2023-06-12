Потепление до +26 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе

Погода в Нижнем Новгороде.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Долгожданное лето придет в Нижний Новгород на этой неделе. Температура воздуха поднимется до +26 градусов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».
Во вторник столбики термометров днем покажут +20...+21 градус, а ночью +8...+12. При этом осадков не ожидается, лишь вечером будет переменная облачность.
В среду погода порадует нижегородцев солнцем и теплом до +23 градусов.
С четверга и до конца недели ожидается облачная погода, хотя иногда между облаками будут солнечные просветы. Кроме того, в четверг и пятницу температура воздуха составит +19...+26 градусов днем и +14...+16 – ночью.
На выходных немного похолодает. В субботу столбики термометров еще покажут +25 градусов, а уже в воскресенье не поднимутся выше +21 градуса.
Напомним, вместе с начальником отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольгой Мокеевой мы посетили старейшую метеостанцию в Нижнем Новгороде и узнали, как предсказывается погода, зачем в небо ежедневно запускают метеозонд и почему долгосрочные прогнозы не так точны, как хотелось бы.
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