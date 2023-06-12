Вальщик леса скончался во время работы в Нижегородской области

57-летний мужчина получил травму грудной клетки. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Вальщик леса скончался при вырубке леса в Нижегородской области. Следователем СК заведено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, утром 9 июня мужчина находился на лесозаготовительной делянке.

– Работник выполнил подпил дерева для валки, отошел на 3 метра. Падающее в нужном направлении спиленное дерево зацепилось кроной за другое сухое дерево, к которому работник стоял спиной, – отмечают представитель Гострудинспекции Нижегородской области. – У сухого дерева при падении обломился толстый сук, которым ударило вальщика.

57-летний мужчина получил травму грудной клетки, из-за которой скончался на месте.

При расследовании уголовного дела будет проведена проверка действий граждан, которые организовали лесозаготовку и допустили гибель рабочего.

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