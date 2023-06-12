Пьяный дедушка сел за руль и чуть не угробил свою 4-летнюю внучку в Нижегородской области

Авария произошла в пятницу, 9 июня. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области пьяный мужчина сел за руль и чуть не угробил свою 4-летнюю внучку. Маленькая девочка пострадала при наезде легковушки на забор. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в пятницу, 9 июня, в Краснооктябрьском районе. 62-летний мужчина ехал по улице Колхозной, когда на полосу его движения выбежал ребенок. Объезжая его, водитель выехал на обочину и врезался в забор.

В результате ДТП 4-летняя девочка, внучка водителя, получила серьезные травмы. Перед поездкой дедушка посадил ее на переднее сидение машины без автомобильного детского кресла и даже не пристегнув.

Как после установили сотрудники полиции, мужчина сел за руль пьяным.

Напомним, две легковушки столкнулись на Бору днем 11 июня. В ДТП пострадали три человека, двое из которых – дети.

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