Уходил от преследования: Пьяный автомобилист врезался в стену дома в Нижегородской области

Мужчина был доставлен в ПСМП Дзержинска. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

32-летний автомобилист, пытаясь уйти от сотрудников ГИБДД, врезался в жилой дом в Нижегородской области. При столкновении мужчина пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось вечером 10 июня в Дзержинске на улице Урицкого, 10Б. 32-летний мужчина, управлявший автомобилем марки «Тогаз» не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Уходя от преследования, нижегородец не справился с управлением и влетел в стену дома. Как оказалось после, у мужчины не было водительского удостоверения. Кроме того, экспертиза показала, что во время вождения он был пьян.

В результате столкновения мужчина получил травмы и был доставлен в ПСМП Дзержинска.

На нижегородца составили административные протоколы по статьям «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», «невыполнение требования об остановке транспортного средства», «управление транспортным средством в состоянии опьянения» и «несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Мужчину отстранили от управления автомобилем, а «Тогаз» поместили на спецстоянку.

Напомним, ранним утром 3 июня страшная авария произошла в Воротынском районе Нижегородской области – здесь автомобиль Nissan Almera вылетел на полосу встречного движения и врезался в Газель Next. В результате аварии погибли пять человек, в том числе трое маленьких детей.

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