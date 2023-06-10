Уголовное дело завели в Нижегородской области из-за незаконной охоты на лосей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Уголовное дело завели из-за незаконной охоты на лосей в МО МВД России «Павловский» 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее сотрудники полиции установили факт незаконной охоты на копытных животных в охотхозяйстве Павловского района. Министерство лесного хозяйства Нижегородской области отмечает, что браконьеры причинили крупный ущерб животному миру. Сейчас проводят биологическую экспертизу изъятых останков животных.

Сотрудники полиции проводят расследования для того, чтобы поймать охотников. Максимальное наказание, которое можно получить по статье «незаконная охота, совершённая организованной группой» - лишение свободы на срок до пяти лет.