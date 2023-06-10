График работы нижегородского метрополитена изменится 12 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородский метрополитен поменяет свой график работы 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской мэрии со ссылкой на данные департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Как отмечается, в День России, 12 июня, нижегородское метро будет курсировать каждый пять минут в промежутке с 22:00 до окончания работы.

Также ранее стало известно, что с 00:01 12 июня до 05:00 13 июня будет ограничено движение на некоторых центральных улицах города. В частности, ограничения будут касаться площади Минина, участка улицы Ульянова, а также Верхне-Волжской набережной, улицы Варварской, Пискунова и Алексеевской.

Напомним, многочисленные фестивали, концерты и патриотические программы ждут нижегородцев в День России. На этот раз праздничные мероприятия состоятся во всех районах города. Однако главные из них пройдут в центре столицы Приволжья. Стартуют праздничные мероприятия на Большой Покровской и на площади Минина, где впервые в Нижнем Новгороде пройдет первый Международный этнофестиваль «Действие».