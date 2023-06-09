Медики рассказали о состоянии нижегородцев, отравившихся «Мистером сидром». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские врачи продолжают бороться за жизнь жителей Богородска, отравившихся суррогатным «Мистером сидром». Все пострадавшие по-прежнему в больницах. Напомним, по последним данным, от «Мистера сидра» по стране скончались уже 33 человека, еще 70 оказались на больничных койках. К сожалению, не обошлось без жертв и в Нижегородской области. Здесь от смертельно опасного напитка умерла супружеская пара из Богородска. Еще четверо угодили в реанимацию, сейчас за их жизнь борются врачи.

- По состоянию на 9 июня информации о новых пострадавших не поступало, - рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области. - Поступившие ранее в медучреждения пациенты находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии и в отделении токсикологии. Состояние двоих человек оценивается как тяжелое.

Тем временем по факту отравления людей уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- По данным следствия, 5 июня несколько жителей Богородска были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В ходе расследования установлено, что все пострадавшие покупали сидр в сетевом магазине разливных напитков города. По уголовному делу назначен ряд экспертиз.

К слову, дело о массовом отравлении самарским сидром получило неожиданный поворот. Проверка показала, что алкоголь для производства напитка был украден со склада МВД в Самаре. После результатов начались кадровые перестановки, которые коснулись замначальника областного главка МВД Юрия Сафронова.

Как сообщили в МВД России, полицейские устанавливали цепочку поставок сырья предпринимателю, который занимался изготовлением «Мистера Сидра» и провели ряд других проверок. Выяснилось, что ядовитый метиловый спирт для смертельного напитка был похищен со склада ГУ МВД по Самарской области. Там он хранился с 2012 года после проверочных мероприятий.