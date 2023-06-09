Житель Нижегородской области спонсировал террористов «Исламского государства»*. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в сотрудничестве с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России). Мужчина не только был пособником террористов, но и их спонсором. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

- Осенью 2021 года обвиняемый, используя свой мобильный телефон, занимался активацией аккаунтов в популярных мессенджерах для члена запрещенной в Российской Федерации Международной террористической организации «Исламское государство». Также через терминал «QIWI» переводил денежные средства членам вышеуказанной террористической организации, - сообщили в ведомстве.

Расследованием этого уголовного дела занималось Нижегородское УФСБ. Преступника судили сразу по нескольким статьям: содействие террористической деятельности, участие в террористической организации и пособничество. Решением 2-го Западного окружного военного суда он приговорён к 11 годам строгого режима.

Напомним, минувшей весной в Нижнем Новгороде задержали мужчину, который сотрудничал со спецслужбами Украины. По информации ФСБ, молодой человек намеревался принимать участие в специальной военной операции на стороне противника.

*террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации