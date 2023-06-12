День России в Нижнем Новгороде 12 июня 2023: прямая онлайн-трансляция. Фото: Алиса ТИТКО

Сегодня во всех регионах страны отмечают государственный праздник – День России. 12 июня в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, а праздник в честь этого события учредили в 1992 году. В Нижнем Новгороде запланирована насыщенная программа мероприятий. Основной площадкой станет площадь Минина, но и на Покровке запланирован ряд интересных событий. Нижегородцев ждут выступления творческих коллективов, фестиваль граффити, парад национальностей, гастрофестиваль и другие мероприятия. Наш корреспондент сегодня работает на праздничных площадках, и сайт nnov.kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию событий в День России в Нижнем Новгороде 12 июня 2023 года.

11.40 - На Большой Покровской еще не очень много людей, в основном сейчас здесь можно встретить туристов, которые гуляют организованными группами. Погода, к счастью, солнечная, но дует холодный ветер - так что если вы надумаете выбраться на прогулку, советует надевать ветровку.

На Покровке пока в основном туристы. Фото: Мария СОРОКИНА

11.50 - через 10 минут на площади начнется праздничная программа. Проход организован через рамки, коих здесь достаточное количество. Очереди пока небольшие - по 3-5 человек. С собой запрещено проносить термосы и фляги, продукты питания, зонты больше 25 см, ролики и самокаты, а также воздушные шарики.

На площади Минина. Фото: Мария СОРОКИНА

На входе через рамку нашего корреспондента попросили включить фотоаппарат.

Площадь Минина. Фото: Мария СОРОКИНА

На площади Минина в течение всего дня будет работать этномаркет - торговые ряды с изделиями промыслов разных народов России.

Этномаркет работает на площади Минина. Фото: Мария СОРОКИНА

Здесь можно купить изделия из дерева, в том числе из редкого ливанского кедра, сладости - чак-чак и натхи, а также консервы из мяса алтайской косули, медведя, бобра, глухаря и других диких животных.

Экзотические консервы. Фото: Мария СОРОКИНА

12.30 - на площади Минина на главной сцене начался концерт. Программы открыл нижегородский русский народный оркестр им. Кузнецова.

Начался концерт. Фото: Мария СОРОКИНА

12.40 - Патриотические песни о Родине звучат в эти минуты с главной сцены.

Патриотические песни о Родине звучат в эти минуты с главной сцены. Фото: Мария СОРОКИНА

12.58 - на главной сцене начинается торжественная церемония вручения паспортов юным нижегородцам. Паспорта вручает губернатор Глеб Никитин.

Паспорта юным нижегородцам вручает Глеб Никитин. Фото: Мария СОРОКИНА

На площади Минина прибывает народа. Ведущий говорит, что в городе не осталось ни одного свободного гостиничного номера - столько туристов съехалось сегодня в столицу Приволжья.

На Минина становится все больше народа. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородец Егор Татаринцев, которому вручили паспорт: "Я патриот Нижнего Новгорода. Я люблю Нижний, потому что тут очень много красивых мест и много возможностей: проходят различные форумы, сборы и слеты, на которых я часто бываю".

Паспорта и конституцию РФ вручили юным нижегородцам. Фото: Мария СОРОКИНА

На площади Минина проходит гастрофестиваль: здесь представлены блюда разных кухонь: грузинской, армянской, еврейской и других. Голодным не останется никто!

На площади Минина проходит гастрофестиваль. Фото: Мария СОРОКИНА

Работает здесь и граффити-зона. Художники из разных городов прямо на глазах у зрителей создают картины-орнаменты.

Зона граффити. Фото: Мария СОРОКИНА

13.00 - Тем временем на Большой Покровской начинает работать творческий бульвар «Многонациональная Россия». У музея художественных промыслов, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, здания государственного банка, в сквере Свердлова и на Театральной площади разместятся пять тематических станций. Здесь пройдут разнообразные мастер-классы, а затем состоятся выступления артистов, ансамблей и танцевальных коллективов.

Творческий бульвар "Многонациональная Россия" - локация на Театральной площади. Фото: Мария СОРОКИНА

На блошином рынке в сквере им. Свердлова многолюдно.

На блошином рынке в сквере Свердлова очень оживленно. Фото: Мария СОРОКИНА

Около Госбанка - станция Архитектурная. Здесь взрослые и дети играют в гигантскую дженгу.

Станция Архитектурная около Госбанка. Фото: Мария СОРОКИНА

Взрослые и дети играют в огромную Дженгу. Фото: Мария СОРОКИНА

Около магазина "Художественные промыслы" исполняют русские народные песни - весело и задорно!

Каких только персонажей не встретишь на Покровке!

Каких только персонажей тут нет! Фото: Мария СОРОКИНА

Еще немного фотографий с Покровки - здесь сегодня работают очень необычные аниматоры. Люди в исторических костюмах создают особенную атмосферу.

Девушка с котом. Фото: Мария СОРОКИНА

Аниматоры в непривычных костюмах. Фото: Мария СОРОКИНА

15.30 - на площади Минина начинается патриотическая программа «Za Россию» с выступлениями вокально-инструментальных групп Приволжского округа войск, Национальной гвардии ПФО, ансамбля песни и танца «Любава», вокалистов Артема Майорова и Павла Милютина.

На Большой Покровской в это время проходит мастер-класс по танцам. Инструктор показывает, как танцуют в Доминикане. Атмосфера очень теплая, праздничная.

Мастер-класс на танцевальной станции. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородский автомотопробег «Вперед, Россия!» собрал более 200 участников. Патриотическая акция посвящена Дню России и 24-й годовщине марш-броска российского батальона ВДВ на Приштину.