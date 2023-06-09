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Общество9 июня 2023 8:42

Нижегородская организация помощи детям с ограниченными возможностями «СНАМИ» стала победительницей всероссийского конкурса

Команде удалось сплотить уже больше 180 семей
Источник:kp.ru
Нижегородская организация помощи детям с ограниченными возможностями «СНАМИ» стала победительницей всероссийского конкурса.

Нижегородская организация помощи детям с ограниченными возможностями «СНАМИ» стала победительницей всероссийского конкурса.

Фото: из личного архива

Руководитель «Центра всесторонней поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «СНАМИ» города Арзамас Нижегородской области Марина Захарова в числе 25 лидеров движения некоммерческих организаций России, выбранных «АиФ» по всей стране. Марине с командой удалось сплотить 180 семей и дать им надежду, что жизнь после рождения особенною ребёнка может быть счастливой.

– Сразу после рождения сыну поставили тяжёлые диагнозы. Казалось, что впереди пустота, но началась другая жизнь. Я познакомилась с родителями таких же детей, стали некоммерческой общественной организацией. Этот статус даёт больше возможностей для получения поддержки на разных уровнях, - рассказала Марина журналистам «АиФ». - Наша основная задача – сплотить родителей, показать, что они со своими проблемами не один на один. Работает группа психологической поддержки. Мы помогаем добиться родителям средств технической реабилитации, подсказываем, какие у детей есть права, организуем много мероприятий.

На данный момент при поддержке Фонда президентских грантов команда уже реализовала проект «Краски жизни «СНАМИ». Он позволил открыть театральную, вокальную, танцевальную студии для ребят.

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