Четверо детей пострадали при столкновении иномарок в Нижнем Новгороде. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла вечером 8 июня – там четверо детей пострадали при столкновении иномарок в Нижнем Новгороде. Сейчас все они находятся в больнице.

Все дети доставлены в больницу. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

- Авария произошла в 18:50 8 июня возле дома № 1 по улице Совнаркомовской в Нижнем Новгороде, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В нарушение знака «движение только направо» водитель автомобиля Hyundai Solaris столкнулся с автомобилем Ford Kuga. В результате пострадали четверо детей 11 и 12 лет. Все они были пассажирами автомобиля Ford Kuga. Все они с травмами были доставлены в детскую областную больницу.

Сейчас обстоятельства ЧП выясняются. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали, что массовое ДТП произошло на въезде в Нижний Новгород утром 9 июня. Как сообщают очевидцы, в районе поста ДПС на Московском шоссе столкнулись сразу пять автомобилей, образовалась пробка.