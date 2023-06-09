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Происшествия9 июня 2023 8:17

Четверо детей пострадали при столкновении иномарок в Нижнем Новгороде

Все они доставлены в детскую областную больницу
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Четверо детей пострадали при столкновении иномарок в Нижнем Новгороде.

Четверо детей пострадали при столкновении иномарок в Нижнем Новгороде.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла вечером 8 июня – там четверо детей пострадали при столкновении иномарок в Нижнем Новгороде. Сейчас все они находятся в больнице.

Все дети доставлены в больницу.

Все дети доставлены в больницу.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

- Авария произошла в 18:50 8 июня возле дома № 1 по улице Совнаркомовской в Нижнем Новгороде, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В нарушение знака «движение только направо» водитель автомобиля Hyundai Solaris столкнулся с автомобилем Ford Kuga. В результате пострадали четверо детей 11 и 12 лет. Все они были пассажирами автомобиля Ford Kuga. Все они с травмами были доставлены в детскую областную больницу.

Сейчас обстоятельства ЧП выясняются.

Сейчас обстоятельства ЧП выясняются.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали, что массовое ДТП произошло на въезде в Нижний Новгород утром 9 июня. Как сообщают очевидцы, в районе поста ДПС на Московском шоссе столкнулись сразу пять автомобилей, образовалась пробка.

ДТППроисшествия: ДТП