Так и до заморозков недалеко: Апрельская погода ожидается в Нижнем Новгороде 10-12 июня

Похолодание до +4 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 10-12 июня. Фото: АНО «Центр 800»

Наступило долгожданное лето, но погода не торопится следовать календарю. И если в конце рабочей недели было тепло хотя бы днем на солнце, то в предстоящие выходные термометры в Нижнем Новгороде и вовсе покажут апрельские значения. Виной тому арктическое вторжение, последствия которого нижегородцы начнут ощущать уже в пятницу вечером.

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», вечером 9 июня в Нижнем Новгороде пройдет дождь, температура воздуха составит +16…+20 градусов. А уже в ночь на субботу она опустится до +9.

В субботу синоптики обещают ясную солнечную погоду, но будет довольно прохладно для лета: не выше 15 градусов тепла, а ночью столбики термометров и вовсе покажут +4! Ветер северный, 2-4 метра в секунду.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, температура воздуха +14…+16, без осадков. Ночью похолодает до +5 градусов, так что в ближайшее время дачникам не стоит ждать бурного роста овощных культур, которым, как известно, нужно тепло.

Понедельник будет также выходным днем, поскольку 12 июня отмечается День России. Утром будет облачно с прояснениями, но уже днем из-за облаков выглянет солнце, которое прогреет воздух до +19 градусов. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду, без осадков.