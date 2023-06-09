Приведи друга – получи премию

В АО «АПЗ» разработан новый способ привлечения кадров. Если работник завода приведет для трудоустройства друга, родственника или знакомого, то получит за это материальное поощрение.

Программа лояльности начала действовать на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина 1 июня и продолжится до закрытия ста свободных на сегодня вакансий.

Суть новой схемы мотивации и привлечения сотрудников заключается в следующем: работник АПЗ находит среди своего близкого окружения потенциальных кандидатов на трудоустройство, рассказывает им о преимуществах работы на заводе. И в результате человек устраивается на АПЗ, а тот, кто этому посодействовал, получает от предприятия вознаграждение. Максимально возможный размер бонусных выплат – 15 000 рублей.

Данное Положение не распространяется на руководство предприятия, руководителей подразделений и их заместителей, а также работников отдела кадров.

Комментарий

Ирина Кузина, начальник отдела кадров АПЗ:

– Введение на предприятии данной программы обусловлено острым дефицитом кадров. К тому же люди лучше воспринимают информацию от тех, кого хорошо знают, поэтому, когда заводчане сами рассказывают родственникам, друзьям, знакомым о своей работе, это является лучшей рекламой предприятия. Мы надеемся, что программа даст свои положительные результаты.

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина