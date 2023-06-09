Разговор о важном

Представители руководства и ведущие специалисты АО «АПЗ» обсуждали со студентами 3 курса Арзамасского приборостроительного колледжа плюсы и минусы работы на предприятии.

Мероприятие, с которого началась производственная практика учащихся АПК по специальности «Радиоаппаратостроение», прошло 1 июня в музее истории Арзамасского приборостроительного завода. Профориентационную встречу организовал отдел внешних связей и массовых коммуникаций совместно с отделом кадров. Общение было неформальным, его основная цель – помочь ребятам в выборе места работы.

– АПЗ – это возможности и перспектива повышения квалификации, зарплаты, авторитета среди коллег и карьерного роста как «по горизонтали», так и «по вертикали». Все зависит только от ваших амбиций, все в ваших руках, – отметил директор по персоналу и общим вопросам – заместитель генерального директора Константин Аргентов. – Вы самостоятельные люди, и решение принимать нужно самим. Но если выбирать место работы с точки зрения долгосрочных перспектив, то я рекомендую именно крупное промышленное предприятие.

Немаловажным аргументом в пользу приборостроительного завода для студентов предпоследнего курса стала информация о возможности совмещения работы с учебой.

– В настоящее время на предприятии работают десятки студентов АПК. Им уделяется особое внимание в период адаптации, а учебный процесс в колледже для трудящихся на АПЗ построен максимально комфортно, чтобы ребята могли справиться с задачами и ответственностью, возложенными на них, как на рабочем месте, так и в колледже, – сказал Константин Васильевич.

Для категории «молодые специалисты», под которую в случае трудоустройства попадают и учащиеся АПК, действует целый ряд социальных программ. О них рассказала начальник отдела кадров Ирина Кузина.

– По ходатайству руководителя молодому работнику в течение полугода выплачивается ежемесячное пособие в размере 5 тысяч рублей. Также существуют единовременные выплаты при бракосочетании, рождении ребенка, возвращении из армии, действует программа компенсации выплат процентов по ипотеке. Многие молодые ребята участвуют в конкурсах профессионального мастерства. Это возможность не только получить денежную премию, годовую стипендию, но и повысить разряд. Помимо этого дважды в год у нас повышается заработная плата, – рассказала Ирина Александровна.

Мероприятие, с которого началась производственная практика учащихся АПК, прошло 1 июня в музее истории АПЗ

На своем личном примере начальник конструкторского бюро отдела главного конструктора (ОГК) Михаил Пителин показал, что на АПЗ каждый может вырасти профессионально. Он вспомнил, как совмещал работу с учебой в АПК, а потом и в АПИ НГТУ, и отметил, что на первых порах на заводе важны поддержка коллег и помощь опытного наставника.

– Я прошел путь от монтажника РЭАиП в цехе №37 до начальника КБ по сопровождению электроники гражданской продукции в ОГК, – поделился Михаил Вадимович. – За 11 лет работы на заводе успел окончить колледж, вуз, защитить магистерскую диссертацию. На предприятии всесторонне помогали, предоставляли ученический оплачиваемый отпуск, а в институте положительно воспринимали, что я уже работаю по специальности. Сейчас в конструкторском бюро, которое возглавляю, работают пять студентов политехнического института. Стараюсь следить за их успеваемостью.

Студенты спросили о трудовой дисциплине, пользовании сотовыми телефонами, пропускном режиме на АПЗ. Михаил Вадимович уверенно ответил, что это необходимые меры безопасности на предприятии оборонно-промышленного комплекса.

О том, что завод – это не только работа, но и разнообразная досуговая деятельность, рассказал помощник генерального директора, председатель Молодежного совета АПЗ Артём Канашкин:

– На предприятии ежегодно проходит спартакиада по разным видам спорта, проводится множество мероприятий, которые организует в том числе Молодежный совет: турниры по пейнтболу, спортивным настольным играм и киберспорту, КВН, музыкальные фестивали и многое другое. Наши ребята постоянно находятся в гуще событий. А в 2020 году мы запустили программу, когда активист берет на себя общественную нагрузку и получает за это денежный сертификат.

В завершение встречи студенты отметили, что такой открытый разговор помог развеять их страхи и сомнения, касающиеся работы на режимном предприятии, и что плюсов на заводе все-таки больше. А главным итогом стало то, что 6 из 14 присутствующих третьекурсников пришли в отдел кадров за анкетами для трудоустройства на завод.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина