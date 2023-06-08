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Происшествия8 июня 2023 13:45

Под Нижним Новгородом нашли и уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны

Нижегородцев призывают сообщать о подобных предметах в полицию
Мария СОРОКИНА
Снаряд был уничтожен. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Снаряд был уничтожен. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

В Нижегородской области нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, опасную находку обнаружили при проведении земляных работ в Дзержинске. На месте работали взрывотехники группы разминирования ОМОН «Буревестник» Росгвардии региона.

- Росгвардейцы, обследовав находку, идентифицировали 122-мм снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Боеприпас вывезен на безопасное расстояние и уничтожен с соблюдением всех требований безопасности, - добавили в пресс-службе.

В заключение нижегородцам напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов следует незамедлительно сообщать об этом в полицию. Не нужно пытаться их рассмотреть, потрогать или даже перенести в другое место, так как это может быть опасно для жизни.

Напомним, в 2022 году в Кстовском районе подобный снаряд лежал прямо на обочине дороги.

ЧППроисшествия: ЧП