Тело девушки достали из Волги в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тело молодой девушки обнаружили в реке Волге в Нижнем Новгороде утром 8 июня. Страшную находку сделали очевидцы, гулявшие по Нижневолжской набережной в районе Георгиевского съезда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Люди позвонили в службу спасения, и на место происшествия прибыли водолазы. Они извлекли из воды тело девушки и передали его полиции. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто она такая и при каких обстоятельствах погибла.

Страшную находку сделали очевидцы. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Не исключено, что погибшая является 19-летней девушкой, которая несколько дней назад пропала в этом районе. По данным волонтеров, 4 июня нижегородка вышла с адреса Нижневолжская набережная, 19, и больше ее никто не видел. Практически сразу после сообщения МЧС о находке тела волонтерские организации сообщили, что поиски пропавшей девушки завершены, она найдена мертвой.