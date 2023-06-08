В Арзамасе 25-летний парень вынес из магазина 20 банок тушенки. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Арзамасе задержали магазинного воришку, который вынес из торгового зала 20 банок тушенки. За совершенное преступление ему грозит реальный тюремный срок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в «Пятерочке» на улице Пландина. 25-летний парень под видом обычного покупателя пришел в супермаркет и, взяв корзину, проследовал в торговый зал. Там он нагрузил целую корзину тушенки – брал с полки все банки, что подворачивались под руку, после чего как ни в чем не бывало вышел, пронеся покупку мимо кассы.

Администратор магазина написала заявление в полицию. Сам момент кражи четко виден на записи с камер видеонаблюдения – так же как и лицо злоумышленника. Предполагаемого вора быстро разыскали – им оказался 25-летний безработный местный житель. По факту кражи возбудили уголовное дело.

- В ходе расследования выяснилось, что ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Сотрудникам полиции злоумышленник рассказал, что похищенным товаром он распорядился в личных целях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.