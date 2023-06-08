Нижегородский совет по земельным отношениям согласовал выделение участков под 10 проектов на 7,4 млрд рублей

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 7 июня 2023 года согласовал 10 заявок на выделение земельных участков под социальные и инвестиционные проекты.

«Сегодня на совете одобрена реализация очень крупных и важных для региона проектов: как социальных, так и промышленных. Объем инвестиций по одобренным заявкам внушительный – более 7,4 миллиарда рублей, планируется создать более 700 новых рабочих мест», - рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

На заседании согласовано выделение участков в Нижнем Новгороде под строительство центра игровых видов спорта по ул.Ванеева (заявитель – ООО СЗ «Богарт Бор», площадь участка – 8 393 кв. м, общий объем инвестиций – 160 млн рублей, срок реализации – 74 месяца), предприятия по производству металлических конструкций по ул Левинка (ООО «Норма сервис», 22 210 кв. м, 279,7 млн рублей, 44 месяца).

Также одобрен участок под здание для производства химической продукции бытового назначения в Дзержинске. Проект курирует Корпорация развития Нижегородской области. Компании «Синергетик» одобрен участок под строительство дополнительного производственного здания для расширения линейки экологичных моющих средств. Оно будет расположено в Дзержинске, в непосредственной близости к действующему предприятию компании. Объем инвестиций в реализацию проекта на данном участке - 120 млн рублей. Всего в проект расширения предприятия планируется вложить 160 млн рублей. Благодаря его реализации в компании появится 50 дополнительных рабочих мест.

ООО «Лига» планирует реализовать проект по созданию производства металлоконструкций и пожарных гидрантов. Предприятие специализируется на производстве металлоконструкций для коммунальных служб и компаний сферы энергетики, производстве строительных ограждений, аварийных, пешеходных, фан-барьеров, силовых барьеров, модулей остановок общественного транспорта, площадок и баков для сбора ТБО. Реализация нового инвестпроекта позволит увеличить производственные мощности существующего предприятия в части изготовления металлоконструкций и пожарных гидрантов. Объем инвестиций в проект составит 380 млн рублей. К моменту открытия центра планируется создать 223 новых рабочих места. Новый цех разместят в Павловском муниципальном округе, где расположено действующее предприятие.

ООО «Возвуден» рассчитывает расширить свое производство деревянных игрушек в Вознесенском муниципальном округе и построить новый комплекс. Объем инвестиций в инвестпроект составит 300 млн рублей. Благодаря его реализации будет создано 250 новых рабочих мест.

«Каждая из компаний уже не первый год работает в Нижегородской области. Особенно приятно, что инвесторы расширяют свои производства в родном регионе, а это значит, что их продукция востребована, и они сами чувствуют себя здесь комфортно. Специалисты Корпорации развития со своей стороны проконсультировали компании по поводу действующих мер поддержки, оказали содействие в подборе земельных участков и подготовке заявки на совет по земельным и имущественным отношениям. В дальнейшем мы также будем оказывать необходимую помощь - на всем пути реализации проектов», - подчеркнул Игорь Ищенко.

Напомним, что сегодня на заседании совета также одобрен участок под флагманскую школу для одаренных детей в г.о.г. Бор. На строительство школы в бюджете Нижегородской области уже заложено 4 млрд рублей на 2024-2025 гг. Кроме того, согласовано выделение участка под восстановление ценного объекта исторической среды на ул. Большой Печерской в Нижнем Новгороде, рядом с Домом Чардымова (ул. Большая Печерская, 54). Точные сроки и стоимость работ будут определены в ходе подготовки проектной документации.