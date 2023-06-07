21 пляж соответствует санитарным нормам в Нижегородской области

Светлоярское озеро в Сормове. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

21 пляж в Нижнем Новгороде и области соответствует санитарным нормам. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Контроль воды и почвы на пляжах региона по всем видам нормируемых показателей был организован с 1 июня. Всего проведено около 300 проб воды в зонах отдыха.

Проведено около 300 проб воды в зонах отдыха. Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

– На сегодняшний день все исследованные пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов, – подчеркнули в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Напомним, работы по очистке Светлоярского озера начнутся в Сормове в эти выходные.

КОНКРЕТНО:

Пляжи, соответствующие нормам, в Нижнем Новгороде

Автозаводский район:

- озера парка культуры и отдыха II очереди по проспекту Молодежный и улице Смирнова

- озеро в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода

Ленинский район:

- озеро Силикатное по проспекту Ленина, 19Б и проспекту Ленина, 23

Канавинский район:

- озеро Сортировочное улица Архангельская и «Березовая Роща»

- озеро Больничное

- озеро Мещерское

Сормовский район:

- озеро Лунское

- озеро Пестичное

- озеро Светлоярское на улице Мокроусова и улице Гаугеля

Приокский район:

- Первое озеро Щелоковского хутора

Советский район:

- Третье озеро Щелоковского хутора

Пляжи, соответствующие нормам, в Нижегородской области:

- озеро Юрасовское на Бору

- озеро Верхнее в Семенове

- пляж «Беленький песочек» на улице Верхнепрудная и улице Максима Горького на Верхнем пруду в Выксе

- река Волга в Лыскове

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