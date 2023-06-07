21 пляж соответствует санитарным нормам в Нижегородской области

Светлоярское озеро в Сормове.
Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО
21 пляж в Нижнем Новгороде и области соответствует санитарным нормам. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Контроль воды и почвы на пляжах региона по всем видам нормируемых показателей был организован с 1 июня. Всего проведено около 300 проб воды в зонах отдыха.
Проведено около 300 проб воды в зонах отдыха.
Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области
– На сегодняшний день все исследованные пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов, – подчеркнули в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.
Напомним, работы по очистке Светлоярского озера начнутся в Сормове в эти выходные.
КОНКРЕТНО:
Пляжи, соответствующие нормам, в Нижнем Новгороде
Автозаводский район:
- озера парка культуры и отдыха II очереди по проспекту Молодежный и улице Смирнова
- озеро в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода
Ленинский район:
- озеро Силикатное по проспекту Ленина, 19Б и проспекту Ленина, 23
Канавинский район:
- озеро Сортировочное улица Архангельская и «Березовая Роща»
- озеро Больничное
- озеро Мещерское
Сормовский район:
- озеро Лунское
- озеро Пестичное
- озеро Светлоярское на улице Мокроусова и улице Гаугеля
Приокский район:
- Первое озеро Щелоковского хутора
Советский район:
- Третье озеро Щелоковского хутора
Пляжи, соответствующие нормам, в Нижегородской области:
- озеро Юрасовское на Бору
- озеро Верхнее в Семенове
- пляж «Беленький песочек» на улице Верхнепрудная и улице Максима Горького на Верхнем пруду в Выксе
- река Волга в Лыскове
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