В Нижегородской области начали выдавать автомобильные номера с регионом «252»

Нижегородцы владеют номерами с кодами «52», «152» и «252». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобильные номера с кодом региона «252» начали выдавать в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Государственные номера с регионом «252» выдают в Выксе, Семеновском и Павловском районах с 27 мая 2023 года. Новый код был введен, так как буквенно-цифровые комбинации предшествующего регионального номера «152» закончились.

На сегодняшний день выдано 187 комплектов госномеров с регионом «252».

В октябре прошлого года мы сообщали, что начнут выдавать государственные номера с регионом «252». Теперь нижегородцы владеют номерами с кодами «52», «152» и «252».

Напомним, с 6 по 19 июня приостановлено движение транспорта на пересечении улиц Коммуны и Федосеенко. Связано это с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей.

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