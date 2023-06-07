Два человека пострадали при падении лифта в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утро 7 июня в Нижнем Новгороде началось с очередного ЧП – в одном из административных зданий на улице Народной обрушился лифт. В результате происшествия пострадали два человека.

Оба пострадавших доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- 7 июня поступило сообщение о падении лифта в административном здании по улице Народной в Московском районе, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения.

По данным медиков, во время падения лифта пострадали два человека. Оба в состоянии средней степени тяжести были доставлены в больницу № 12.

К слову, это уже не первый подобный случай в Нижнем Новгороде. В 2019 году мы писали про обрушение лифта с людьми в центре города - на улице Усилова в Нижегородском районе. К счастью, тогда никто не пострадал.