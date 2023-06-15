Директора стройфирмы осудят за хищение более 24 миллионов рублей при благоустройстве пристани в Чкаловске

Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал частично. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Генеральный директор строительной фирмы, занимавшийся благоустройством пристани в Чкаловске, предстанет перед судом. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере – им было похищено более 24 миллионов рублей.

В 2021 году муниципалитет заключил контракт с компанией на благоустройство пристани. На это направили почти 100 миллионов рублей. Средства на финансирование этого проекта поступили из федерального, областного и местного бюджетов. Согласно представленной концепции, на территории общественного пространства должны были появиться площадки для локальных мероприятий, для тихого отдыха, зона для пикников и многофункциональный павильон.

Подрядчик предоставил в мэрию Чкаловска области акты о приемке выполненных работ по муниципальному контракту, в которых содержались ложные сведения о понесенных затратах. Так, путем обмана директор заполучил более 24 миллионов 265 тысяч рублей.

– Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал частично, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Преступление выявили следователей следственного управления совместно с сотрудниками УФСБ региона. Также в ходе расследования проводились проверки в администрации Чкаловска, сотрудники которой подписывали акты о выполненных работах.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинением передано в суд.