100 лет на службе России: Прошлое и настоящее ревизоров казначейства

Контрольно-ревизионные органы Федерального казначейства отмечают свой столетний юбилей.

В этом году исполняется ровно сто лет с момента создания контрольно-ревизионных органов Минфина России. Значение этого события трудно переоценить. Мониторинг финансовых потоков, контроль за работой государственных предприятий и расходованием бюджетных средств – это лишь малая часть задач ревизоров, без которых невозможно функционирование современного государства. Однако мало кто знает, что корни этой профессии уходят в глубокую древность. О прошлом и настоящем работы ревизоров «Комсомолка» поговорила с заместителем руководителя Управления Федерального казначейства по Нижегородской области Натиком Мусаевым.

Натик Меликович Мусаев.

– Натик Меликович, когда на самом деле в России появились ревизоры?

– Официальной датой создания контрольно-ревизионных органов Минфина России считается 23 октября 1923 года, когда в составе Народного комиссариата финансов СССР было образовано Финансово-контрольное управление с аппаратом на местах. Однако на самом деле история этой профессии уходит своими корнями еще во времена Древней Руси. Именно тогда появилась должность казначея, занимавшегося хранением княжеских ценностей или, другими словами, казны. Надо понимать, что эта деятельность всегда была связана с осуществлением контроля. Поэтому в составе казначейской службы была необходимость создания внутреннего контролирующего органа, который должен был организовать хранение, а также учет поступления и расходования казенных денег.

– А когда вместо отдельной должности появилось целое ведомство?

– Первые упоминания о подобном ведомстве встречаются в документах середины ХVII века – тогда царем Алексеем Михайловичем Романовым был создан Счетный приказ. Он не был постоянно действующим учреждением, а скорее, временной комиссией. После каждой ревизии он распускался. Настоящее учреждение появилось в 1656 году для ревизии деятельности Приказа Большой Казны за 50 лет и проверки раздачи полкового жалования во время войны с Польшей. Именно 1656 год считается официальным годом образования первого контролирующего органа.

– С тех пор с ним произошло немало трансформаций. Расскажите о главных вехах?

– Следующий важный этап связан уже с эпохой Петра I. В 1720 году он учредил ревизионную коллегию, которая занималась подсчетом и контролем государственных финансов России. В таком виде она просуществовала почти сто лет, пока в январе 1811 года не было образовано новое ведомство – Главное управление ревизии государственных счетов. В отличие от коллегии, его полномочия были куда шире. Управление проводило ревизию счетов, проверяло финансы министерств, рассматривало годовые отчеты Государственного, Дворянского и Крестьянского банков. Оно же курировало деятельность ссудосберегательных касс по сберегательным и страховым операциям и Управления по делам мелкого кредита. В 1836 году это ведомство было преобразовано в Государственный контроль, у которого уже появились и местные органы. К концу 1866 года во всех губерниях действовали контрольные палаты. Они являлись подразделениями Государственного контроля и губернским властям не подчинялись.

– А в Нижегородской губернии была такая палата?

– Разумеется. Она называлась Нижегородская губернская контрольная палата. В ее полномочия входили проверки финансовой деятельности государственных учреждений не по отчетам, а по первичной документации. Контрольной палате были подотчетны все правительственные, земские, городские общественные и сословные учреждения. Главной задачей этого ведомства был контроль за использованием государственной казны и поступлением налогов. Также оно контролировало хранение, приход и расходование капиталов.

– Что изменилось после революции?

– Сразу после революции в России стали создаваться органы рабочего контроля. В то время финансовый контроль рассматривался как часть рабочего контроля над производством. Под его надзор попадали купля-продажа продуктов и сырьевых материалов, в том числе финансовое хозяйство. Затем эта функция перешла к Народному комиссариату Рабоче-крестьянской инспекции. Перед ним стояла задача грамотного распределения и хранения государственного имущества, контроль за ведением всех хозяйственных операций, проверка финансовых и материальных договоров. Вскоре начали создаваться контрольные службы и при финансовых органах. Учитывая, что главное внимание стало уделяться проведению ревизий на предприятиях, 23 октября 1923 года в составе Народного комиссариата финансов CCCР было создано Финансово-контрольное управление. Этот момент стал официальной датой создания контрольно-ревизионных органов Федерального казначейства. Нижегородская губерния, кстати, не отставала от других – к 1929 году во всех 12 уездах региона были сформированы уездные ячейки финансового государственного контроля при местных финансовых отделах. В них трудилось уже почти 80 человек.

– Если все-таки вернуться ближе к нашему времени, как менялась структура контрольно-ревизионных органов?

– Следующий важный этап преобразований начался уже после распада Советского Союза. В 1998 году на базе аппаратов главных контролеров-ревизоров были созданы контрольно-ревизионные управления в регионах России, в том числе и в Нижегородской области. Все они имели статус юридического лица. С тех пор был еще целый ряд реформ, пока в 2016 году все эти контрольные функции не были переданы Федеральному казначейству. Оно взяло на себя надзор в финансово-бюджетной сфере и внешний контроль качества работы аудиторских организаций.

– Что сейчас представляет собой контрольная деятельность Управления Федерального казначейства по Нижегородской области?

– Сейчас в структуру Управления входят четыре отдела, осуществляющих внутренний государственный финансовый контроль. Среди них: контрольно-ревизионный отдел в сфере развития экономики, контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы, контрольно-ревизионный отдел в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования, а также отдел по контролю в сфере контрактных отношений. Штатная численность сотрудников сейчас составляет 41 человек.

– Какие нормативные акты регламентируют контрольную деятельность?

- В первую очередь, это Бюджетный кодекс РФ. Он является основополагающим документом для осуществления контрольной деятельности. Часть 4 кодекса полностью посвящена бюджетному контролю. Кроме того, существует целый ряд постановлений Правительства РФ, где конкретизированы те или иные нормы кодекса. В них прописаны права и обязанности сотрудников органов финансового контроля, порядок планирования, проведения проверок и реализации их результатов. Каждый шаг контролера четко регламентирован стандартом.

Одним из полномочий органов Федерального казначейства является возбуждение дел об административных правонарушениях. И это все тоже тщательно регламентировано – на этот раз уже Кодексом об административных правонарушениях РФ.

– Расскажите о главных успехах Управления за последние годы?

– За период с марта 2016 года по 31 марта 2023 года нашим Управлением было проведено 547 проверок, в ходе которых было выявлено больше 2,5 тысячи нарушений. Их общая сумма превысила 17 миллиардов рублей. Конечно, это не сумма, которая подлежит к возврату в бюджет, а это суммовая оценка всех нарушений. Некоторые нарушения устраняются объектом контроля, принимаются меры по недопущению нарушений впредь, а по некоторым нарушениям денежные средства подлежат возврату в доход бюджета. Так, за последние 7 лет по итогам проверок Управления возвращено в доход федерального бюджета более 122 миллионов рублей.

– Если подводить итоги то, что все-таки самое главное в работе ведомства?

– Я бы хотел напомнить, за время своего существования контрольно-надзорная деятельность в Нижегородской области прошла через многие реформы: менялись названия, сменялись руководители, видоизменялась структура. Но одно оставалось неизменным – цель работы контролирующих органов. Она заключается в выявлении и недопущении впредь нецелевого, неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств объектами нашего контроля. И мы эту работу будем продолжать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В период с марта 2016 года по март 2023 года Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области направлено объектам контроля 316 представлений и 61 предписание. За это же время должностными лицами Управления составлено 568 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 203 постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа, по которым свыше 2,7 миллиона рублей уплачено.