Кирпичная кладка рухнула у подъезда в ЖК Нижнего Новгорода: пострадал девятилетний мальчик

То самое крыльцо, около которого пострадал мальчик. Фото: Прокуратура Нижегородской области

В Нижнем Новгороде девятилетний мальчик пострадал при обрушении кирпичной кладки в жилом комплексе «Новая Кузнечиха». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел днем у подъезда одного из домов на улице Мечтателей. С крыльца, стенки которого облицованы декоративным кирпичом, рухнула сразу верхняя половина материала. В этот момент рядом находился мальчик, и кирпичи рухнули ему на ногу. Травма оказалась настолько серьезной, что пострадавшего юношу пришлось госпитализировать в больницу.

Жилой комплекс «Новая Кузнечиха» - современный, и дома на улице Мечтателей были построены всего около трех лет назад. Как могло такое произойти, что в новом доме рухнула часть крыльца, сейчас выясняют правоохранители. СУ СК России по Нижегородской области начало доследственную проверку, к делу подключилась и прокуратура.

- Прокуратурой будет дана оценка исполнению управляющей организацией законодательства при обслуживании дома и своевременному выполнению ремонтных работ и при наличии оснований - приняты меры реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, несколько лет назад в Нижнем Новгороде на проспекте Ленина на мальчика рухнул кусок балкона с дома 1935 года постройки, ребенок получил тяжелые травмы, но остался жив.