Дима Билан выступит на День молодежи в Нижнем Новгороде. Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году Нижний Новгород как молодежная столица России станет главной площадкой проведения Дня молодежи. Именно в нашем городе пройдут самые зрелищные шоу и самые масштабные концерты. Хедлайнером праздника станет Дима Билан, который выступит для гостей фестиваля на площади Минина и Пожарского.

- Во время фестиваля молодые нижегородцы смогут присоединиться к добровольческим акциям и просветительским экскурсиям, познакомиться с Героями России, - рассказали организаторы фестиваля. - На фестивале будут организованы зоны для создания блогерского контента. Здесь появится «открытый микрофон», с помощью которого молодые творцы смогут выступить на одной сцене с известными российскими артистами.

Также ранним утром 24 июня в небо поднимется самолет, который проследует из Москвы в Нижний Новгород по маршруту «Объединяя столицы». На борту воздушного судна перед молодыми педагогами, учителями, наставниками, продюсерами образовательных программ, воспитателями и специалистами сферы образования выступит Ваня Дмитриенко.