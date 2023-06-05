МЧС опубликовало фото сгоревшей на Стригинском мосту фуры

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Появились фотографии с места возгорания большегруза в Нижнем Новгороде, которое произошло днем 5 июня. Как видно на кадрах, от фуры остался только кузов. Все внутренности выгорели дотла, а «скелет» машины обгорел так, что сложно понять даже какого цвета была кабина. На видео с возгоранием мелькает красная крыша грузовика, однако к моменту, когда пожар потушили, краска полностью выгорела.

Фура сгорела полностью. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, очевидцы сообщили о пожаре на Стригинском мосту в третьем часу дня. На место происшествия незамедлительно выехали подразделения МЧС. Рядом с местом возгорания образовался внушительный автомобильный затор.

- Сообщение о пожаре на 409 километре Южного обхода поступило от очевидцев сегодня днём. Транспортное средство выгорело на площади 15 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что от МЧС было привлечено 10 человек личного состава и две единицы техники. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.