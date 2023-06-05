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Происшествия5 июня 2023 13:42

МЧС опубликовало фото сгоревшей на Стригинском мосту фуры

Фура сгорела дотла на площади 15 квадратных метров
Мария СОРОКИНА
Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Появились фотографии с места возгорания большегруза в Нижнем Новгороде, которое произошло днем 5 июня. Как видно на кадрах, от фуры остался только кузов. Все внутренности выгорели дотла, а «скелет» машины обгорел так, что сложно понять даже какого цвета была кабина. На видео с возгоранием мелькает красная крыша грузовика, однако к моменту, когда пожар потушили, краска полностью выгорела.

Фура сгорела полностью.

Фура сгорела полностью.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, очевидцы сообщили о пожаре на Стригинском мосту в третьем часу дня. На место происшествия незамедлительно выехали подразделения МЧС. Рядом с местом возгорания образовался внушительный автомобильный затор.

- Сообщение о пожаре на 409 километре Южного обхода поступило от очевидцев сегодня днём. Транспортное средство выгорело на площади 15 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что от МЧС было привлечено 10 человек личного состава и две единицы техники. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

ЧППроисшествия: ЧП