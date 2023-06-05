Большегруз вспыхнул на Стригинском мосту в Нижнем Новгороде днем 5 июня

О произошедшем стало известно в третьем часу дня. Фото: принтскрин видео.

Фура загорелась в районе Стригинского моста в Нижнем Новгороде днем 5 июня. Как сообщают очевидцы в сообществе «ЧП ДТП Нижний Новгород», большегруз стоит на обочине, от него исходит густой черный дым, в кабине происходит открытое горение. Рядом с местом происшествия образовалась огромная пробка. Ситуация осложняется еще и тем, что на участке проводятся работы по замене дорожного покрытия, одна из полос постоянно закрыта для движения.

Информацию о произошедшем корреспонденту «КП-Нижний Новгород» подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

- Сообщение о произошедшем поступило в начале третьего часа дня. Очевидцы проинформировали, что на Стригинском мосту горит большегруз. Других подробностей очевидцы не сообщили. Заявка принята, подразделения направлены к месту случившегося, - добавили в пресс-службе.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. О том, есть ли пострадавшие в результате возгорания, также пока не сообщается.