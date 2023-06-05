В Нижнем Новгороде неизвестный обстрелял автобус с пассажирами

Полиция проводит проверку. Фото: Евгения ГУСЕВА

Неизвестный обстрелял пассажирский автобус №40 в Нижнем Новгороде. Как сообщают очевидцы в соцсетях, все происходило в Автозаводском районе города поздно вечером 4 июня.

- Ехали в 40-м автобусе, около 22:30 снаружи кто-то выстрелил. У окна сидела девушка, к счастью, она не пострадала, - написала пассажирка автобуса в сообществе «Инцидент Нижний Новгород» в ВК.

Пассажирка чудом не пострадала. Фото: "Инцидент Нижний Новгород".

Также в соцсетях опубликован видеоролик, снятый в том самом автобусе. На кадрах видно отверстие, образовавшегося в окне рядом с пассажирским сидением. Судя по характеру повреждений, пассажирка чудом не оказалась на пути у снаряда, который мог попасть ей в голову или грудь.

Нижегородские полицейские уже выясняют подробности произошедшего инцидента, проводятся соответствующие действия.

- Полицейскими проводится проверка по факту повреждения стекла транспортного средства во время движения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пострадавших нет, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

К слову, это не первое сообщение об обстреле общественного транспорта с начала года. Так, в феврале очевидцы сообщили об обстреле маршрутки т-76 из пневматического оружия, но перевозчик опроверг эту информацию.

Еще один подобный инцидент был в 2015 году. Маршрутку с пассажирами обстреляли на Канавинском мосту.