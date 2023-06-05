Погода в Нижнем Новгороде 5-11 июня: облачно, тепло и без дождей

В пятницу днем ожидается до +21. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Относительно теплая и сухая рабочая неделя ожидает нижегородцев. По данным сервиса Яндекс.Погода, проливных дождей в ближайшие дни не прогнозируется, поэтому зонт можно с собой не брать. Однако и позагорать на пляже не получится, будет пасмурно. Существенных колебаний температур также не прогнозируется. Рассказываем, какая погода ожидается в Нижнем Новгороде с 5 по 11 июня.

Так, в понедельник, 5 июня днем и вечером облачно с прояснениями, температура воздуха составит до +18 градусов. К ночи в небе прояснится, столбик термометра покажет от +9 до +13.

Утро вторника порадует нижегородцев малооблачной погодой, воздух прогреется до +18. К обеду установится облачная с прояснениями погода, температура воздуха составит до +19 градусов, ночью — от +11 до +13.

В среду утром вновь малооблачно, а во второй половине дня облачно и даже пасмурно. К обеду воздух прогреется до +20, а ночью температура воздуха составит от +12 до +14 градусов.

Облачная с прояснениями погода сохранится до конца недели. В четверг утром до +15, а днем до +20. В ночные часы температура воздуха составит +11...+12 градусов.

Самой теплой на этой неделе будет пятница — утром до +15, а днем до +21 градуса. Ночью прохладнее — от +10 до +12.

Северный ветер принесет с собой похолодание. Комфортный температурный фон не сохранится в выходные. По предварительным прогнозам ожидается в районе +15...+18 градусов в дневные часы. При этом небо будет все таким же пасмурным, осадков не ожидается.