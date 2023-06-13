Заброшенное здание горело на улице Спартака в Выксе

Причина произошедшего устанавливается. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар вспыхнул в заброшенном здании в городе Выкса Нижегородской области. Около 12:00 испуганные очевидцы заметили дым в доме №33 на улице Спартака и тут же позвонили в диспетчерскую. Спасатели незамедлительно выехали на место и обнаружили, что огонь бушует в неэксплуатируемом здании.

– В 12:50 пожар был локализован, в 13:42 объявлена ликвидация открытого горения на площади 600 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В 15:40 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Бороться с огнём, а затем заниматься проливкой конструкций здания пожарным пришлось практически четыре часа. Этим занималась команда из 30 человек личного состава, также было привлечено 11 единиц техники.

К счастью, в данном происшествии никто не пострадал. В настоящее время специалистам предстоит установить причину произошедшего.

Напомним, что масштабный лесной пожар произошел на территории Керженского заповедника в Нижегородской области. По оперативной информации, полученной корреспондентом «КП-Нижний Новгород» в руководстве заповедника, горело порядка 10,5 гектаров лесной территории.