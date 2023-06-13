На солнце +30: Узнали, когда придет жара в Нижний Новгород

На этой неделе в приволжской столице потеплеет до +27 градусов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Прошлая неделя в Нижнем Новгороде выдалась хоть и солнечной, но холодной. Столбики термометров едва поднимались до +18 градусов и дул промозглый ветер, такая «летняя» погода уже изрядно надоела горожанам и туристам. И конечно, всех интересовал только один вопрос: когда жара вернется не на 1-2 дня, а на долгое время. Нижегородцы могут радоваться, ведь в середине июня в город, наконец, возвращается тепло.

– Приближается высокий температурный фон, люди будут замечать, что на солнце термометры покажут +30 градусов. Однако стоит отметить, что синоптики не ждут пока аномальной жары, – рассказала «КП - Нижний Новгород» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – В Нижнем Новгороде будет +21...+26 градусов. Это очень тепло, такие дневные температуры характерны для июля.

При этом по ночам будет достаточно свежо: столбики термометров будут колебаться от +8 до +14 градусов, так что если решите отправиться куда-нибудь за город к водоему или в поход, прихватите с собой плед или теплые вещи.

– Это тёплые ночи, уже без заморозков, которые были в регионе в прошедшие дни, – подчеркнула Ольга Мокеева.

Уже сегодня, 13 июня, в регионе ощутимо потеплеет. Днем температура воздуха поднимется до +22 градусов, а к пятнице и вовсе впору отправляться на пляж: столбики термометров покажут +27 градусов. В целом, на этой неделе ожидается солнечная погода и чистое безоблачное небо. Дождей не предвидится, а что касается ветра, то он будет преимущественно северным и умеренным.

Ранее «Комсомолка» писала, какой будет июнь в Нижегородской области. Предварительный прогноз был таков – температурный фон будет в пределах средних многолетних значений, то есть днём +16…+18 градусов.